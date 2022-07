Lois, fidanzata Sam Ryder/ Cinque anni d’amore tra i due

Sam Ryder e la fidanzata Lois: una coppia riservata

Lois è la fidanzata di Sam Ryder, il cantautore balzato al successo grazie all’Eurovision 2022 dove ha partecipato col brano “Space Man”. La coppia è felicemente fidanzata da circa cinque anni, ma non è dato sapere altro. Il cantante, molto seguito e conosciuto sui social network, è stata una delle rivelazioni dell’ultimo Eurovision Song Contest 2022 dove ha sfiorato per poco la vittoria della kermesse canora. La grande popolarità scaturita dall’Eurovision ha spinto il mondo del gossip e i più curiosi ad interessarsi dalla sua vita privata.

Proprio i quotidiani britannici hanno scoperto che Sam Ryder è impegnato da diverso tempo in una relazione con Lois, una misteriosa donna di cui non è dato sapere altro. La coppia è molto riservata e discreta sulla loro storia d’amore e non hanno mai rilasciato dichiarazione. Stando ai ben informati però i due farebbero coppia fissa dal 2017, quindi circa cinque anni”. Al momento non sono nè sposati né hanno avuto dei figli.

Sam Ryder e la fidanzata Lois: attenzione mediatica dopo Eurovision 2022

Non è dato sapere di più sulla storia d’amore tra Sam Ryder e Lois, ma stando a quanto trapelato sui social i due farebbero coppia fissa dal 2017. Proprio nel 2017 i due hanno anche aperto un bar che gestiscono insieme, anche se Sam ha sempre amato fare musica. La grande occasione è arrivata con la partecipazione all’Eurovision 2022 dove ha rappresentato il Regno Unito con il brano “Space Man”. “Da quando sono piccolo, ho sempre sognato di trovare uno spazio in cui far esprimere la musica che scrivevo” – ha dichiarato il cantante a revenews.it – “molti giovani ovviamente vogliono far parte di una band. E ringrazio Dio di non aver avuto prima successo, altrimenti avreste ascoltato musica orrenda. Il segreto è avere un sogno e la speranza che quel sogno si realizzi. Andare avanti e non rinunciare mai. Io non ho mai rinunciato, ci ho sempre creduto”.

Parlando poi dell’Eurovision 2022 ha detto: “per me significa molto. Non è solo andare sul palco e cantare, ma cercare di costruire e veicolare un messaggio. È un privilegio e una responsabilità”.











