Lois fidanzata Sam Ryder, Inghilterra Eurovision 2022/ Insieme da cinque anni nella massima privacy

Sam Ryder è il cantante selezionato per rappresentare l’Inghilterra all’Eurovision 2022 e la sua storia ha fatto innamorare molti. Divenuto famoso grazie a Tik Tok, con le sue cover è riuscito a raccogliere oltre 12 milioni di followers. Molto noto sui social network, dunque, ma non si sa molto della sua vita privata. In molti, infatti, si stanno chiedendo chi sia la fidanzata Lois…

Come confermato dai quotidiani britannici, Sam Ryder è impegnato da tempo in una relazione con Lois, ma la coppia è molto riservata sulla loro storia d’amore in corso. Non è chiaro da quanto stiano insieme o come si siano conosciuti, ma è noto che la relazione va avanti almeno dal 2017, ovvero da cinque anni. I due non si sono sposati e al momento non hanno messo al mondo dei figli.

LOIS, CHI È LA FIDANZATA DI SAM RYDER

Non si sa moltissimo della relazione tra Sam Ryder e Lois, ma una cosa è nota: i due sono uniti nell’amore ma anche nel lavoro. Lo stesso cantante, infatti, sui social network ha annunciato di aver aperto nel 2017 un bar insieme alla compagna. Per il resto, sui suoi profili social non si hanno grandi notizie della sua vita privata: condivide più che altro video delle sue cover, dalle canzoni di Adele a quelle di Sia, passando per The Weeknd e Rihanna.

Sam Ryder è nell’industria musicale britannica da diverso tempo, ma il successo è arrivato solo recentemente e, soprattutto, grazie all’Eurovision Song Contest. Ad esempio, il cantante dal 2009 è stato in tournèe insieme a band del calibro di Blessed By A Broken Heart e The Morning After. Ora c’è l’ESC e per lui è arrivato il momento di godersi le luci dei riflettori, al suo fianco avrà sempre l’amore di Lois.

