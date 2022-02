Lol 2: Chi ride è fuori/ Video, spoiler: c’è il primo concorrente eliminato, ma…

Dopo una grande attesa, è finalmente arrivato il momento delle prime quattro puntate di Lol 2: Chi ride è fuori, il comedy show Amazon Original italiano. Dopo il grande successo della prima edizione, il game comico è finalmente entrato nel vivo e non sono mancati i momenti epici, con tormentoni e sketch destinati a diventare virali nel corso dei prossimi giorni…

Alessandro Basciano "Io a volte ho delle uscite così per ego"/ Scoppia la polemica

Come ben sappiamo, i concorrenti di Lol 2: Chi ride è fuori sono dieci: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. In cabina di regia abbiamo il padrone di casa e game master Fedez, coadiuvato da Frank Matano, grande protagonista della scorsa edizione, ma attenzione alle sorprese: Lillo è l’ospite speciale, un vero asso nella manica, che potrà essere coinvolto nel gioco per mettere in difficoltà i concorrenti.

"Mia Martini, fammi sentire bella", anticipazioni/ Loredana Bertè ripercorrerà...

Lol 2: Chi ride è fuori: ecco cos’è successo (spoiler)

Lol 2: Chi ride è fuori è prodotto in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy ed è disponibile da oggi, 24 febbraio, in esclusiva su Prime Video, in più di 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale. Ma cosa è successo fino a qui? La gara è a dir poco apertissima, ma vi consigliamo di non leggere quanto segue per evitare spoiler, qualora non aveste visto questi quattro episodi. Al termine della quarta puntata di Lol 2: Chi ride è fuori, sono nove i concorrenti ancora in lizza per la vittoria finale. L’unico eliminato è Alice Mangione, la “più indisciplinata”: la seconda ammonizione è arrivata per una disattenzione. La comica, infatti, ha avvolto la sua faccia con lo scotch, mossa non prevista dal regolamento poiché non consente fisicamente di ridere. Ma molti sono a rischio cartellino rosso: ammonizioni scattate per Mago Forest, Virginia Raffaele, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti e Tess Masazza. Insomma, tutti tranne Maccio Capatonda e Diana Del Bufalo. I grandi mattatori fin qui sono Mago Forest, deliziose le sue gag, e il duo Raffaele-Guzzanti: le loro imitazioni hanno seriamente impensierito i colleghi. E non è finita qui…

Giucas Casella protagonista di un incidente hot/ Soleil lo stava truccando e...





© RIPRODUZIONE RISERVATA