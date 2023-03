Lol 3, quando inizia e chi sono i concorrenti/ Dal 9 marzo con Frassica, Bizzarri e..

Lol 3, quando inizia? E’ partito il conto alla rovescia per la nuova stagione su Prime Video

Quando inizia Lol 3? E’ il quesito che si pongono i fan dell’atteso comedy show, dopo la presentazione della terza stagione, disponibile su Prime Video dal prossimo 9 marzo. Sono previsti ben sei episodi, di cui i primi quattro fruibili subito sulla piattaforma di Amazon e gli ultimi due a partire dal 16 marzo, con il gran finale. Le regole del gioco, ovviamente, rimangono sostanzialmente invariate rispetto alle stagioni precedenti: i concorrenti dovranno restare seri per sei ore consecutive cercando, al tempo stesso, di far ridere gli avverarsi per conquistare il premio finale di centomila euro da devolvere ad un ente benefico scelto dal vincitore.

Ad osservare attentamente i concorrenti di Lol 3 è confermatissima la coppia formata da Fedez e Frank Matano. Alla prima risata da parte di un concorrente, i due “conduttori” infliggeranno un cartellino giallo e poi un rosso per l’eliminazione. Alla conferenza stampa di presentazione ha fatto rumore l’assenza di Fedez, che però ha seguito da lontano l’evento, come spiegato da Serena Dandini.

Lol 3, ecco chi sono i concorrenti della terza stagione: da Herbert Ballerina a Marina Massironi

Sono dieci i concorrenti che animeranno la nuova stagione di Lol3 su Prime Video. Tanti profili interessanti e comici molto apprezzati nel panorama televisivo e teatrale italiano. Da Herbert Ballerina a Marina Massironi, passando per Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani. Tra le novità della nuova stagione anche il tasto del colpo a sorpresa, che nasconderà una nuova arma letale della risata. Ecco quindi il vincitore della scorsa edizione, Maccio Capatonda, pronto a sbaragliare gli equilibri di tutti i concorrenti. Ci riuscirà? Per scoprirlo non resta che attendere il 9 marzo, quando Lol 3 finalmente sbarcherà su Prime Video coi nuovi episodi di questa terza stagione.

