LOL 4_ prova a non ridere: nel cast concorrente scelto dal web?/ Lo scoop

LOL 4, concorrente “nip” nel cast? L’indiscrezione

In attesa della messa in onda di LOL 4, ci sono delle succose novità sul cast del programma. Secondo Pipol TV, un dei concorrenti sarà “nip” (non famoso) e verrà scelto e selezionato dal web tramite un sondaggio: “Un concorrente, della nuova edizione di LOL – prova a non ridere, sarà “nip” e verrà scelto dal web!” si legge sul portale.

E ancora: “In queste settimane la produzione del programma condotto da Fedez, confermato anche per questa quarta stagione, e affiancato da Maccio Capatonda, si sta muovendo da nord a sud Italia alla ricerca di un comico da inserire nel cast della nuova stagione. Sono stati tanti i provinati, la maggior parte scelti dal web. Il vincitore, il fortunato, che supererà tutti i provini sarò uno dei dieci concorrenti della nuova edizione di LOL vinta lo scorso anno da Luca Bizzarri e Fabio Balsamo.”

LOL 4, Ale e Franz nel cast? Lo scoop sul duo comico

La prossima stagione di LOL, show comico da record di Prime Video, si sta già muovendo per comporre il possibile cast. Sulla rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi, è stata annunciata la partecipazione di un noto duo comico nello show LOL 4; di chi si parla?

“Sono iniziati i casting per la quarta stagione di LOL. Tra i contattati il duo comico Ale e Franz, che sono stati spesso ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa. I due, però, per il momento nicchiano” si legge sul settimanale. Il noto duo comico, dunque, non ha ancora confermato la sua presenza in LOL 4 ma di certo sarebbe una sorpresa molto gradita ai fan.

