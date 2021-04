LOL Chi ride è fuori 2, ufficiale la seconda stagione/ Anticipazioni: i concorrenti

La notizia era nell’aria da diversi giorni, pochi istanti fa è arrivata l’ufficialità: LOL – Chi ride è fuori 2 si farà. L’annuncio arriva direttamente da Amazon Prime Video. Per il momento non sono stati resi noti i dettagli su quando verrà registrato lo show, esattamente per quanto riguarda i concorrenti della nuova stagione.

Ma non è tutto: per celebrare il successo del format, i protagonisti della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori – Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna, con Mara Maionchi e Fedez – parteciperanno a LOL-Aftershow, che sarà disponibile sul canale Youtube di Prime Video lunedì 26 aprile 2021 dalle ore 12.

LOL – CHI RIDE É FUORI 2, I PRIMI RUMORS

La prima edizione di LOL – Chi ride è fuori ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico e diversi protagonisti del format continuano ad essere citati sui social network. Pensiamo a Lillo Petrolo, re dei meme, ma non possiamo dimenticare Elio e Katia Follesa. In base alle prime indiscrezioni a disposizione, il comedy show potrebbe essere registrato già tra maggio e giugno, ma sono attesi aggiornamenti già nel corso dei prossimi giorni. Rumors che si moltiplicano invece sui possibili concorrenti di LOL – Chi ride è fuori 2. Le voci riportate da Il Messaggero hanno mandato in visibilio il pubblico: tra i più citati Pio e Amedeo, Maccio Capotonda, Virginia Raffaele, Claudio Bisio, Nino Frassica, Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Luca Laurenti. Tra gli altri comici “chiacchierati” troviamo Max Pisu, Debora Villa, Stefano Chiodaroli e Alessandro Borgonzoni. Non dovrebbero esserci dubbi sulla conduzione: stra-confermato il tandem Fedez-Mara Maionchi.

Nuovi comici torneranno a fare di tutto per non ridere… la stagione 2 di #LOLitalia è stata confermata 🙌 Stay tuned! pic.twitter.com/qy4MJ7cMfx — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) April 23, 2021





