Lol, Chi ride è fuori 4: annunciato il cast ufficiale/ Giorgio Panariello e Diego Abatantuono concorrenti

Lol, Chi ride è fuori 4: ecco i concorrenti ufficiali

LOL: Chi ride è fuori sta per tornare su Prime Video con la quarta edizione. La nuova stagione sarà condotta ancora una volta da Fedez, affiancato da Lillo Petrolo e l’immancabile Frank Matano. Lo show diviso in puntate riunirà sotto lo stesso tetto un cast di comici che avranno un unico obiettivo: quello di non ridere. Pronto per andare in scena un cast tutto nuovo, annunciato proprio in queste ore.

Si metteranno in gioco a Lol 4: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. A loro si aggiungerà poi un aspirante comico, vincitore dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, disponibile sulla piattaforma streaming all’inizio del 2024.

Lol, Chi ride è fuori 4: quando inizia?

Chi tra questi comici riuscirà ad arrivare fino alla fine del gioco senza ridere, riceverà un premio di 100.000 euro da devolvere a favore di un ente benefico a sua scelta. Ma quando avrà inizio la nuova edizione di LOL? Ecco quanto annunciato da TV Sorrisi e Canzoni: “Il cast della quarta stagione di “LOL: Chi ride è fuori” è…esplosivo! Prime Video annuncia i nuovi concorrenti del comedy show che si sfideranno a colpi di gang. Sotto lo sguardo attento di Fedez affiancato da Frank Matano e Lillo Petrolo. I cinque episodi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video all’inizio del 2024. Chi non vi aspettavate e siete curiosi di vedere all’opera?” Non c’è dunque ancora una data precisa, che sarà quasi certamente a gennaio 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA