Uno dei programmi più divertenti della televisione è senza dubbio Lol Chi ride è fuori, giunto ormai alla quinta stagione. Nonostante le edizioni successive alla prima non abbiano riscosso tutto questo grande successo sui social, Prime Video continua a dare fiducia al progetto, anche se ormai i comici da ingaggiare sono quasi agli sgoccioli. Ma quando partirà la nuova edizione? Da quando il pubblico potrà tornare a ridere liberamente a differenza dei concorrenti?

A partire dal 25 marzo la piattaforma metterà a disposizione dei suoi abbonati i primi cinque episodi, ma il gran finale, con l’annuncio del vincitore o della vincitrice, sarà disponibile il 3 aprile. Ora, però, andiamo a vedere da quali comici sarà composto il cast della quinta stagione, con la speranza che siano in grado di regalare dei momenti davvero unici e indimenticabili.

Lol Chi ride è fuori 5: Angelo Pintus e Alessandro Siani conduttori

I concorrenti della quinta stagione di Lol Chi ride è fuori sono i seguenti: Alessandro Ciacci (vincitore della 2^ stagione di Lol Talent Show: Chi fa ridere è dentro), Federico Basso, Raul Cremona, la grandissima Geppi Cucciari reduce da Sanremo 2025, Andrea Pisani, Marta Zoboli, Valeria Graci, Tommaso Cassissa, Flora Canto ed Enrico Brignano.

I conduttori del programma che sarà messo a disposizione per gli abbonati di Prime Video non saranno più Fedez e Frank Matano (il primo si sta riavvicinando al mondo della musica mentre il secondo è giudice di Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti, insieme a Mara Venier e Christian De Sica) bensì Angelo Pintus (che tanto ha fatto ridere nella prima edizione) e il comico napoletano Alessandro Siani. Il montepremi è sempre di 100mila euro che sarà donato in beneficenza a un ente scelto appunto dal vincitore. Il regolamento è sempre lo stesso, d’altronde è il bello di questo programma assolutamente imprevedibile: non bisogna ridere, se no si è fuori. L’ultimo rimasto in gara è il vincitore.

