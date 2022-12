LOL Xmas Special: Chi ride è fuori/ Anticipazioni e concorrenti: chi vincerà?

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale di Natale su Prime Video

LOL Xmas Special: Chi ride è fuori è la puntata speciale dell’iconico comedey show che uscirà oggi, lunedì 19 dicembre 2022, alle 21.00 su Prime Video. Lo speciale di Natale di LOL – Chi ride è fuori sarà condotto da Fedez, host delle prime due edizioni e già confermato per la terza. Le regole di LOL Xmas Special – Chi ride è fuori sono le stesse di LOL: alla prima risata intercettata dalle telecamere, il comico riceverà il cartellino giallo dell’ammonizione poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Vale tutto: imitazioni, parodie e via dicendo. Lo speciale natalizio durerà solo quattro ore, condensate in un unico episodio. Per l’occasione, sono stati richiamati alcuni dei comici che più hanno divertito il pubblico nelle prime due edizioni del comedy show. Ma da chi sarà composto il cast dello speciale di Natale di LOL?

I concorrenti di LOL Xmas Special: Chi ride è fuori

Per la puntata speciale di LOL Xmas Special: Chi ride è fuori torneranno nello studio – per questa occasione addopato a tema Natale – Frank Matano, concorrente della prima edizione e conduttore insieme a Fedez della seconda e terza; Maria Di Biase e Mago Forrest, tra i protagonisti della seconda edizione; Michela Giraud e Lillo, concorrenti della prima edizione. Pasquale Petrolo è anche stato guest-star della seconda. A loro si aggiunge Mara Maionchi, che è stata conduttrice della prima edizione. Il montepremi finale di 100mila euro sarà devoluto a un ente benefico a scelta del vincitore. Come sempre vince chi riuscirà a non ridere fino alla fine. Arriverà invece all’inizio del 2023 la terza stagione di LOL – Chi ride è fuori. A sfidarsi saranno Nino Frassica, Herbert Ballerina, Marina Massironi, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Paolo Kessisoglu e Brenda Lodigiani.

