Lola Litvinova, Bake Off Italia/ “Mi piacciono i dolci puliti, sofisticati ed eleganti”

Lola Litvinova è tra i finalisti di Bake Off Italia 2021, il cooking show di successo condotto da Benedetta Parodi con la presenza dei giudici Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e Ernst Knam su Reali Time. Tra i concorrenti arrivata alla finalissima c’è anche Lola, originaria della Siberia. Proprio Lola nel video di presentazione ha rivelato come e quando è nata la sua passione per i dolci. “La mia passione per la pasticceria è nata da piccola, a scuola. Quando cucino i dolci sono molto concentrata e se non mi viene un dolce lo butto e mi metto subito a rifarlo. Non amo molto le decorazioni. Mi piacciono i dolci puliti, sofisticati ed eleganti. È così che mi sento anche io. Arrivo da un paese talmente lontano e freddo proprio per vincere” – ha detto la 49enne originaria della Siberia.

Nella vita di Lola non c’è stata solo la passione per i dolci, visto che la donna è anche una ballerina. Una passione che ha ereditato dalla famiglia e che le ha permesso di viaggiare per il mondo. Proprio durante uno dei suoi tanti viaggi ha incontrato l’uomo della sua vita: un romano doc che ha sposato e per cui si è trasferita a Roma. Dal loro amore sono nati anche dei figli.

Lola Litvinova dalla Siberia a Roma con la passione per i dolci

Lola Litvinova si è appassionata al mondo dei dolci e della pasticceria sin da bambina in Siberia. I suoi dolci preferiti sono semplici e lineari, sofisticati e ha tutte le carte in regola per essere la vincitrice di questa edizione di Bake Off Italia 2021 – Dolci in forno. La donna oggi vive a Roma dove si è trasferita per amore e ha tre figli. Come mamma si definisce una mamma moderna, ma non eccessivamente severa.

Non solo la danza e i dolci, tra le sue passioni c’è anche lo sport che coltiva ogni giorno anche in compagnia dei suoi figli. Sarà la concorrente della Siberia a vincere il titolo di miglior pasticcere di Bake Off Italia?

