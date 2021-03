Lola Navarro e Antonella Liguori, ex mogli Fabio Testi/ “Il vero amore è stata…”

Lola Navarro è stata il grande amore di Fabio Testi. L’attore incontra la stilista spagnola negli anni Settanta e i due convolano a nozze nel 1979. Quello tra Lola Navarro e Fabio Testi è stato un grande amore che ha portato alla nascita di tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Nonostante il forte sentimento, con il tempo, la coppia si rompe e il divorzio diventa inevitabile. Lola Navarro, tuttavia, forse, resta il grande amore della vita dell’attore. Durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Fabio Testi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla prima moglie con cui ha vissuto un amore intenso e profondo. “Forse il vero amore è stata Lola [Navarro, ndr], la mia prima moglie con la quale ho fatto 3 figli. Poi è andata a finire male, ma è stato il vero amore”, sono state le parole dell’attore.

IL MATRIMONIO CON ANTONELLA LIGUORI

Dopo il divorzio da Lola Navarro, Fabio Testi si è risposato il 3 gennaio 2015, a Capri, con la gallerista Antonella Liguori. Nel 2019, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, l’attore ha parlato della fine del matrimonio spiegando come ormai vivessero un “rapporto stanco”. “Mi sono separato da Antonella circa cinque mesi fa. Ma tra noi era già finita da tempo, si trattava di un rapporto stanco”, aveva raccontato l’attore che ha poi ritrovato l’amore con Lisa Agnelli. L’amore, dunque, è sempre stato importante per Fabio Testi che, oggi, ospite di Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno, aprirà nuovamente i cassetti dei ricordi.

