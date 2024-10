Lola Ponce, una delle cantanti più famose della musica contemporanea ed ex vincitrice di Sanremo con Giò di Tonno nel 2008 è sposata con il bellissimo Aaron Diaz. Lui, attore messicano, è stato anche ospite insieme alla moglie a Verissimo per raccontare una delle storie d’amore più belle della televisione, la loro. Ma andiamo con ordine e iniziamo a conoscere meglio la splendida Lola Ponce per poi passare a scoprire tutti i segreti del loro amore “eterno”, come lo definiscono entrambi. Nata nel 1982, la cantante è figlia di madre spagnola e padre italiano e dal suo amato nonno eredita la grande passione per la musica e per il canto.

Riccardo Cocciante: "Mai più in gara a Sanremo"/ "Sulla censura della Rai dico..."

Arrivata in Italia dopo un’infanzia passata in Argentina, inizia a fare provini qua e là, dimostrando di avere tutte le caratteristiche per fare la cantante. E così, prende una decisione difficile: quella di lasciare l’università per dedicarsi completamente al canto. Qualche anno dopo, a soli 19 anni, pubblica un album bellissimo che viene notato anche da Riccardo Cocciante: proprio lui la sceglie per un musical, Notre Dame De Paris nel ruolo della splendida Esmeralda, protagonista insieme a Quasimodo de Il Gobbo di Notre Dame.

Riccardo Cocciante a Domenica In: “La musica mi ha cambiato la vita”/ “Nessuno voleva ‘Bella senz’anima’...”

Lola Ponce, il matrimonio con Aaron Diaz in Marocco e le due figlie: “Le porto sempre con me quando posso”

Dalla prima chance con Riccardo Cocciante in poi, la carriera della bravissima Lola Ponce prende il volo non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Nel 2008 diventa ancor più popolare per la sua partecipazione con Giò di Tonno a Sanremo. I due hanno partecipato con il brano “Colpo di Fulmine”, diventato prestissimo una hit mai dimenticata scritta da Gianna Nannini appositamente per loro due. Per quanto riguarda invece la vita privata di Lola Ponce, sappiamo che è sposata con Aaron Diaz dal 2015 e il loro è un amore che pare non spegnersi mai. Più volte la coppia ha raccontato di avere un rapporto molto stretto anche con le loro due figlie Erin e Regina, nate pochi anni dopo il loro matrimonio.

David, chi è il figlio di Riccardo Cocciante/ L'amore per la fidanzata Amanda Schram

Qualche tempo fa, a Verissimo, Lola Ponce ha raccontato che lei e Aaron Diaz si sono sposati più volte, ma come è possibile? Ebbene, da quando si sono conosciuti hanno deciso di sposarsi in diversi posti del mondo oltre alla cerimonia ufficiale avvenuta nel 2015 in Marocco con pochissime persone. Da allora non si sono più lasciati e anzi, vogliono condividere insieme più tempo possibile e Lola Ponce ha dichiarato di non essere felice quando non è con la sua famiglia, tanto da portare sempre con sè anche le due figlie in ogni occasione: “Quando c’è l’amore si può organizzare tutto, ci divertiamo tanto insieme“.