Lola Ponce e Giò Di Tonno/ Lei sposata con Aron Diaz, lui felice con Sara Benmessaoud

Lola Ponce e Giò Di Tonno sono i protagonisti della nuova puntata de I Soliti Ignoti. Ospiti di Amadeus su Rai 1, i due celebri cantanti cercheranno di individuare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Star dell’amatissimo musica Notre Dame de Paris, in cui interpretano Esmeralda e Quasimodo, Lola e Giò hanno una carriera costellata di successi e lunga molti anni.

Focalizzandoci invece sulla vita privata, Giò è felicemente legato alla fotografa professionista Sara Benmessaoud. I due si sono innamorati molti anni fa ma sono convolati a nozze soltanto nel 2015. Il loro matrimonio è stato celebrato all’Aurum di Pescara. Circa due anni prima delle nozze, dunque nel 2013, la coppia ha avuto un figlio, Jed.

Lola Ponce, chi è il marito Aron Diaz

Anche la bellissima Lola Ponce è felicemente sposata. Al suo fianco c’è l’attore Aron Diaz, il cui amore è scoccato sul set di una serie spagnola. “Nella soap El Talisman. – ha raccontato Lola in un’intervista di qualche tempo fa – Prima ancora che iniziassimo a girare, il colpo di fulmine: era l’ottobre di quattro anni fa, lui mi invitava a una festa dopo l’altra, mi passava a prendere in barca, mi corteggiava in tutto e per tutto. Da subito non ci siamo potuti più lasciare”. Infatti, a distanza di anni, i due sono innamoratissimi. Dopo circa un anno dall’inizio della loro relazione è arrivata la prima figlia, Erin, seguita nel 2015 da Regina. Le nozze sono poi arrivate poco dopo.

