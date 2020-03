Lola Ponce/ “Mio marito Aaron Diaz e le bimbe? Forse sarò in quarantena, quindi…”

Ospite di Domenica Live, Lola Ponce non nasconde il suo amore per suo marito, Aaron Diaz, una star delle telenovelas che ha incontrato proprio nel corso di uno dei suoi tanti impegni di lavoro. “Dovevamo recitare insieme”, spiega Lola Ponce nel salotto di Domenica Live”, “però, prima del lavoro è comparso l’amore, è stato incredibile”. In maniera del tutto in attesa, per la cantante giunge un messaggio dal suo Aaron, che la sorprende nel salotto di Barbara D’Urso con un filmato: “Felice domenica – dice lui in un video selfie, in collegamento dall’altra parte del mondo – mi piacerebbe molto essere lì con tutti voi, ma sto lavorando a Los Angeles. Mi piacerebbe dire che amo Barbara e amo mia moglie – aggiunge Diaz – alla quale dico ‘per favore, ritorna a casa, mi manchi bella”. Aaron Diaz, spiega Lola Ponce, in questo momento si trova in California perché “sta girando un film importantissimo a Hollywood con un’attrice stupenda”.

LOLA PONCE: “FORSE MI FARANNO STARE IN QUARANTENA”

Il video selfie girato per lei da suo marito non è l’unica sorpresa per Lola Ponce. A Domenica Live spazio infatti alle sue due bambine, che in attesa di poterla riabbracciare, hanno chiesto al loro papà di registrare un messaggio: “Ciao Italia come stai? Mamma ti vogliamo bene, torna a casa, mandiamo un bacio a tutti”. Probabilmente, però, Lola Ponce dovrà rimandare di qualche settimana il suo ritorno a casa: “non vedo l’ora di rivederli”, dice la diva nel salotto di Domenica Live – ma non so se mi faranno stare in quarantena, vediamo che succede. Vi manterrò aggiornati”. La cantante, tuttavia, non si mostra per nulla turbata da quello che potrebbe succederle nelle prossime ore: “Ho fede e penso che sia importante andare avanti con amore, con il sole. La forza dell’Italia – spiega la Ponce – è che sono – siamo, mi includo anche io – legati. Dobbiamo seguire le indicazioni! Poi bisogna proteggersi a prescindere”.

