Chi è Lola Van Wagenen, ex moglie di Robert Redford di recente passato a miglior vita: 30 anni d'amore e la dolorosa perdita dei figli.

Quando accostati a star indiscusse della scena mondiale il rischio è quello di subire il riflesso costante o di vivere all’ombra della notorietà; non è questo il caso di Lola Van Wagenen, ex moglie di Robert Redford tristemente scomparso quest’oggi. Una liaison durata circa trent’anni, sbocciata sul finire degli anni cinquanta (1957) e dopo appena un anno di unione decisero già di compiere il grande passo del matrimonio. Insieme hanno dato alla luce ben 4 figli: Scott, Shauna, James e Amy.

La storia di Lola Van Wagenen – ex moglie di Robert Redford – non è però scandita unicamente dalla bellezza, dalla capacità di non perdere la propria identità seppur al fianco di un’icona mondiale. C’è il dolore a fare da triste cornice ad alcuni momenti della loro storia d’amore trentennale, in particolare la devastante esperienza della morte di un proprio figlio. Il primogenito, Scott, venne a mancare appena pochi mesi dopo la nascita per quella che è nota come la sindrome della morte improvvisa del lattante. Un’esperienza straziante che si è ripetuta diversi anni più tardi, precisamente nel 2020 con la morte prematura del terzo dei loro figli, James, a causa di un tumore.

Lola Van Wagenen, ex moglie di Robert Redford; al fianco di una stella ma luminosa per luce propria

Per ciò che riguarda la vita di Lola Van Wagenen a prescindere dal legame con Robert Redford, c’è un elemento che colpisce coloro che amano ricostruire le trame sentimentali dei volti noti. Mai si è lasciata trascinare dal vorticoso mondo dello showbiz, mai ha ricercato la notorietà che è sempre stata ascritta al mario; si è affermata nei suoi percorsi di studi, ha seguito le sue passioni affermandosi nel tempo come attivista e studiosa. Diverse sono le campagne che vedono primeggiare il suo nome come l’organizzazione Consumer Action Now: un’iniziativa no-profit impegnata in diverse cause sociali.