Carlo Conti lo conosciamo tutti, abile conduttore che anche quest’anno ci ha deliziati con il Festival di Sanremo 2025. Non tutti sanno però chi c’è alle sue spalle e chi sono i suoi genitori. A tal proposito, oggi vi racconteremo la storia di Giuseppe e Lolette, mamma e papà del presentatore, i quali hanno avuto una vita parecchio difficile. L’infanzia di Carlo Conti è stata segnata dalla morte del padre che è scomparso a causa di un tumore quando lui aveva appena 18 mesi.

Dopo la tragedia, sua madre Lolette non si è arresa e si è rimboccata le maniche per crescere Carlo Conti da sola. Il conduttore, infatti, non ha mai vissuto l’esperienza di avere un padre accanto, motivo per cui a quanto ha dichiarato, quando è nato il suo unico figlio Matteo ha provato emozioni del tutto nuove. Di sua madre Lolette ha parlato sempre con tanto amore e tanta stima, definendola come una donna molto severa, anzi, un “generale tedesco” che non gli ha mai fatto sentire la mancanza di suo padre. Ancora oggi è grato per il grande rigore con cui l’ha cresciuto.

Carlo Conti: “Ecco quando ho scoperto che mi mancava mio padre“

“Anche se eravamo soltanto io e lei, a pranzo e a cena la tavola doveva essere sempre apparecchiata. Era il momento in cui ci incontravamo per parlare e stare insieme“. Così Carlo Conti ha parlato della sua adorata mamma che lo ha cresciuto con tante regole ma allo stesso tempo con tanto amore. In un post su Instagram l’aveva definita come la “mamma più forte del mondo”, facendo gli auguri per la festa della mamma sia a lei che a sua moglie Francesca Vaccaro. Di certo per il conduttore crescere senza un padre non è stato per niente facile, tanto che ha raccontato di aver preso coscienza solo a 20 anni quando si è accorto di tutto quello che ha perso senza suo padre.