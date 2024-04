Lolette e Giuseppe, genitori Carlo Conti/ Un’infanzia difficile: “Mamma fece da padre senza soldi”

L’infanzia difficile di Carlo Conti: “I miei genitori? Papà morì quando avevo diciotto mesi e mamma…”

Di sicuro Carlo Conti non ha vissuto un’infanzia semplice. La morte prematura del padre Giuseppe ha spezzato gli equilibri del conduttore, che a sua madre deve tutto. Lo ha detto lui stesso, in una bella intervista rilasciata tempo fa al Corriere della sera, parlando appunto dei suoi genitori e di quella fase particolarmente difficile. “Mi fece da madre, ma soprattutto da padre. Non aveva una lira: aveva speso tutto in cure sperimentali, inutili. Avrebbe potuto gettarsi dalla finestra con me in braccio”. Mamma Lolette, nonostante la perdita del marito, trovò la forza per voltare pagina e guidare la famiglia.

Carlo Conti se lo ricorda bene, infatti mostra una gratitudine profonda e autentica nei confronti della donna. “Era una donna dura, se necessario…”, rimarca il conduttore, ricordando un simpatico aneddoto sul fumo. “Un giorno trovai un pacchetto di Muratti Ambassador sul frigo. Mi disse: ‘Prima che lo facciano gli amici, ho pensato di farti provare io’. Mentre accendevo, aggiunse: ‘Sappi però che il tuo babbo con il fumo c’è morto’. Cominciai a tossire. È stata la prima e ultima sigaretta della vita”.

Carlo Conti e il rapporto coi suoi genitori: “Mamma mi ha trasmesso l’amore per la vita”

“Mamma mi ha trasmesso la leggerezza e l’amore per la vita, oltre all’attenzione per chi aveva meno di noi”, racconta orgoglioso Carlo Conti. Tra i suoi genitori, per forza di cosa, mamma è stata il vero punto di riferimento. Anche se l’assenza del padre ha pesato non poco. Proprio sulla mancanza della figura paterna, Carlo Conti ha raccontato un aneddoto tenero e commuovente: “Una volta arrivò il babbo di Leonardo Pieraccioni, si mise dietro di lui e cominciò a incoraggiarlo: batti meglio, forza il dritto. Venni a rete a raccogliere una pallina, mi voltai indietro, e compresi che io una figura così non l’avevo”.

Nonostante le difficoltà, Carlo Conti è cresciuto benone. La mancanza di uno dei due genitori ha sicuramente ha avuto un peso rilevante, ma grazie a mamma Lolette il conduttore è riuscito ad andare avanti.











