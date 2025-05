Un nuovo appuntamento è in corso ma la curiosità degli appassionati viaggia veloce verso la settimana a seguire; è già caccia a spoiler e anticipazioni Lolita Lobosco 3 per la prossima puntata del 21 maggio 2025. Per quanto si tratti di repliche – la terza stagione è già stata trasmessa – non tutti hanno avuto la fortuna di apprezzare la splendida e incalzante trama della fiction targata Rai Uno. Dunque, più di un motivo per segnare in rosso la terza puntata che promette risvolti per certi versi anche inattesi.

Le anticipazioni Lolita Lobosco 3 per la prossima puntata – 21 maggio 2025, su Rai Uno – partono dalla protagonista alle prese con l’ennesimo caso che proprio non vuole offrire spunti agevoli per la risoluzione. Tutto sembra coincidere con un gesto omicida, la vittima è la proprietaria di una nota azienda, Suni Digioia. Eppure, l’idea che possa trattarsi di omicidio mascherato per gesto estremo è la prima e immediata intuizione di Lolita. Mentre cerca di dirimere le varie piste che convergono verso la verità, c’è una novità nella vita privata della protagonista: il primo incontro con la figlia di Leon, Anna.

La figlia di Leon agita gli animi… Anticipazioni Lolita Lobosco 3, prossima puntata 21 maggio 2025

A dispetto delle intenzioni e impressioni iniziali, quel primo incontro è tutt’altro che placido: Anna non sembra particolarmente colpita dalla presenza di Lolita, quasi la percepisce come una minaccia per papà Leon. Insomma, una giornata da dimenticare per la protagonista che verrà presto distratta dai risvolti interessanti a proposito della morte improvvisa di Suni Digioia.

Le anticipazioni Lolita Lobosco 3, per la prossima puntata del 21 maggio 2025, proseguono con l’interrogatorio di diversi dipendenti dell’azienda agricola gestita dalla signora Digioia. Nulla da fare; nessuno di loro sembra avere un movente tale da spingersi fino all’omicidio. Alla fine però, dopo tanto tribolare, la risposta si paleserà proprio a portata di naso: l’assassino della donna è parte della sua stessa famiglia!

Lolita Lobosco 3, dove e quando vedere la prossima puntata in diretta streaming

Come sempre, l’appuntamento con la prossima puntata di Lolita Lobosco è su Rai Uno; in onda il 21 maggio 2025. Il terzo episodio della fiction sarà disponibile anche in diretta streaming e già presente on demand mediante la piattaforma ufficiale RaiPlay.