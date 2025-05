Le indagini di Lolita Lobosco 4 si farà? È caos sulla quarta stagione della fiction con Luisa Rainieri

L’estate sta arrivando ed è già partita forse un po’ in anticipo la stagione delle repliche. Questa sera, domenica 11 maggio 2025, su Rai1 è tornata in onda Lolita Lobosco 3 la fiction con protagonista Luisa Ranieri nei panni della Vicequestore nata dai romanzi di Gabriella Genisi, quattro puntate che terranno compagnia ai telespettatori fino al 1 giugno. Tuttavia mentre i telespettatori si godono il ritorno in onda delle repliche regna il caos su un’ipotetiche quarta stagione della fiction di Luisa Ranieri. Le indagini di Lolita Lobosco 4 si farà? Attualmente non c’è nulla di certo.

L’ultima stagione di Lolita Lobosco è andata in onda tra marzo e aprile 2024 a conclusione della quale la protagonista Luisa Ranieri si era sbilanciata durante la conferenza stampa sulla possibilità di una quarta stagione: “Tre episodi su quattro della terza stagione sono stati inventati. Volendo c’è spazio per una quarta stagione.” Si è iniziato così a lavorare alla nuova sceneggiatura ed a programmare la messa in onda. Tuttavia alcuni mesi dopo è arrivato il dietro front a causa di Luisa Ranieri e della sua agenda fitta di progetti tra film ed una nuova fiction La Preside, sempre per la Rai. Dunque per tutti questi motivi le riprese di Lolita Lobosco 4 sono state rinviate a data da destinarsi.

Quando andrà in onda Lolita Lobosco 4: la possibile trama della quarta stagione

Se non c’è certezza sul fatto che Le indagini di Lolita Lobosco 4 si farà, anche se è molto probabile, ancora meno si sa su quando andrà in onda Lolita Lobosco 4. Tutto dipende da quando si potrà iniziare a girare e secondo le ultime indiscrezioni e rumors le puntate della quarta stagione de Le indagini di Lolita Lobosco 4 non andranno in onda prima del 2027. Per quanto invece riguarda la trama e le possibili anticipazioni Lolita Lobosco 4 si può partire dai romanzi di Gabriella Genisi da cui la seria tv è tratta. Della sua saga letteraria l’ultimo romanzo dal titolo Lo scammaro avvelenato e le altre ricette non è stato ancora consultato e dunque si potrebbe partire da qui per la trama di una nuova stagione che vedrà al centro la vicequestore come sempre impegnata a far trionfare la giustizia portando a galla la verità.

Confermati nel cast di Lolita Lobosco 4, infine, ci saranno accanto alla protagonista, Daniele Pecci nel ruolo dei critico d’arte Leon e nuova fiamma della vicequestore, Giovanni Ludeno nei panni del poliziotto e braccio destro Antonio Forte, Jacopo Cullin il poliziotto Lello Esposito, Bianca Nappi la PM Marietta, Claudia Lerro Porzia e Lunetta Savino nel ruolo di Nunzia, la madre della protagonista. Insomma, un cast di prim’ordine. Ed in attesa di saperne di più sulla nuova stagione non resta che rivedere le repliche della terza ogni domenica in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30.