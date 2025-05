Lolita Lobosco 4 si farà: Luisa Ranieri rompe il silenzio: “La serialità è una grande palestra”

Sta andando in onda l’ultima puntata della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco 3 ma tutta l’attenzione è puntata sulla prossima stagione: si farà, non si farà, quando iniziano le riprese e quando andranno in onda sono soltanto alcune delle domande che il pubblico Rai e non solo si pone. La vicequestore nata dai romanzi di Gabriella Genisi ha ottenuto degli ascolti record e l’unico vero ostacolo alla nuova stagione sono gli impegni dell’attrice protagonista Luisa Ranieri impegnata sul set di un’altra fiction, La Preside.

Tuttavia sembrano non esserci dubbi su una cosa: Lolita Lobosco 4 si farà, a confermarlo le parole della produzione, della Rai ed adesso anche di Luisa Ranieri. L’attrice napoletana moglie di Luca Zingaretti, volto de Il commissario Montalbano altro poliziesco Rai di successo, ha rotto il silenzio al Quotidiano di Puglia dove ha parlato del futuro della fiction. “La serialità l’ho sempre combattuta perché mi annoia facilmente” ha ammesso l’attrice per poi aggiungere che sebbene ritenesse che sei mesi a girare fossero un tempo lunghissimo ha scoperto in seguito che la serialità è una grande palestra che ti insegna ad entrare nella profondità del personaggio. E non è tutto, perché Luisa Ranieri ha aggiunto di essere molto legata al personaggio e di essere impaziente di ritornare ad impersonarlo. Insomma Lolita Lobosco 4 si farà.

Quando andrà in onda Lolita Lobosco 4 e perché è stata a rischio? Parla direttrice Rai fiction

Chiarito che Lolita Lobosco 4 si farà resta da capire quando andrà in onda Lolita Lobosco 4. Alcuni mesi fa, infatti, le dichiarazioni della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati avevano creato non poca preoccupazione perché lasciavano intendere che la quarta stagione della fiction fosse a rischio: “Siamo in attesa della decisione di Luisa Ranieri” aveva premesso l’Ammirati per poi aggiungere: “Non è facile per le attrice madri stare per molti mesi su set lontani dalla propria città. Mi auguro che riescano a farlo.” Se a ciò si aggiunge che la Ranieri aveva anche altri impegni tra cui una nuova serie ecco che sembrava difficile che Lolita Lobosco avesse una nuova stagione. Ed adesso sembra che una quadra si sia trovata. Difficile però è rispondere alla domanda quando andrà in onda Lolita Lobosco 4, probabilmente non prima del 2027.