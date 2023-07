Lollo, il rapporto con Ale dopo la “rottura” con Federico/ Nasce nuova coppia a Temptation Island 2023?

Ale e Federico, il falò di confronto “mancato” per dare spazio a Lollo?

Le possibilità che una coppia arrivi al definitivo capolinea dopo Temptation Island 2023 sono sempre piuttosto elevate. Nel corso delle edizioni abbiamo osservato come siano davvero poche le persone “sopravvissute” alla prova d’amore tra tentatori e tentatrici. Per la nuova edizione il destino sembra segnato per una coppia in particolare: Federico ed Ale. Il primo sembra sempre più preso da Carmen – tentatrice – la fidanzata è invece particolarmente interessata a Lollo.

La crescita di interesse da parte di Ale – fidanzata di Federico – nei confronti del tentatore Lollo a Temptation Island 2023 sembra sia dovuta alle recenti dichiarazioni del fidanzato. Quest’ultimo, dopo essersi invaghito della tentatrice Carmen, ha dichiarato con particolare fermezza di non provare più nulla per Ale. Quest’ultima, udite le parole del fidanzato, ha impulsivamente richiesto il falò di confronto che sembrava il preludio alla chiusura definitiva della relazione.

Lollo, la vicinanza ad Ale dopo i dissidi con il fidanzato Federico a Temptation Island 2023

Dopo le emozioni a caldo che hanno accompagnato Ale negli attimi successivi alle parole di Federico, è arrivato però il dietrofront. La vicinanza a Lollo – tentatore di Temptation Island 2023 – l’ha portata su una posizione diversa. Il falò di confronto avrebbe di fatto messo un punto alla relazione con il fidanzato, ma anche all’esperienza nel reality. La giovane ha dunque deciso di non precludersi la possibilità di vivere l’esperienza nella sua totalità, così come ormai sta facendo Federico.

E’ lecito credere che nella prossima puntata potremmo vedere Ale ancora più vicina a Lollo – tentatore di Temptation Island 2023 – soprattutto in virtù delle ultime dichiarazioni del fidanzato Federico. “Mi fa davvero schifo quello che sta facendo. Io mi sono avvicinata a un single ma non mi sarei mai spinta così avanti se non avessi sentito le parole che ha detto: che non mi ama“. Queste le parole di Ale nell’ultima puntata di Temptation Island, un chiaro segnale di come sia ora disposta a mettersi in gioco soprattutto nel suo rapporto con il tentatore Lollo.











