Lombardi vs Grillo: “Follie su Conte e Rousseau”/ Caos M5s, Crimi: “Valuto addio”

Ieri si è consumata la rottura definitiva tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, il futuro del Movimento 5 Stelle è tutto da scrivere. I gruppi sono in rivolta dopo l’affondo del garante contro l’ex premier e diversi esponenti di spicco hanno preso posizione in queste ore. E’ il caso di Roberta Lombardi, che non ha esitato nell’attaccare frontalmente il comico genovese…

Matteo Salvini/ "Cristo lgbt è una schifezza. Conte? Si sente il Padreterno"

Membro del Comitato di garanzia M5s e assessore alla Transizione ecologica del Lazio, Roberta Lombardi ha spiegato ai microfoni di Adnkronos di non condividere neanche una virgola del post di Grillo su Conte: «Non so se trovo più folle le valutazioni su Conte, che ha guidato due governi tra crisi economica e pandemica, o il fatto di rimetterci nella gabbia Rousseau».

Letta: “caos M5s, a rischio accordo Colle”/ “Vantaggio al Cdx. Non ho sentito Conte”

CRIMI CONTRO GRILLO: “VALUTO L’ADDIO AL M5S”

Clima di altissima tensione nel Movimento 5 Stelle, dicevamo, con molti esponenti pentastellati che potrebbero decidere di seguire Conte in caso di nuovo partito. Circolano anche i primi nomi: secondo quanto riporta Repubblica, spuntano anche i ministri Patuanelli e D’Incà. Un’altra posizione di cui tenere conto è quella di Vito Crimi, che ha speso parole dure nei confronti di Grillo: «Beppe Grillo ha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del MoVimento 5 Stelle alla quale Giuseppe Conte ha lavorato negli ultimi mesi, su richiesta dello stesso Beppe. Pur rientrando fra le sue facoltà indire la votazione, non concordo con la sua decisione Il voto, tuttavia, non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al MoVimento. Inoltre, consentire ciò violerebbe quanto disposto dal Garante della Privacy. Gli avvenimenti di questi giorni, in particolare delle ultime ore, mi inducono ad una profonda riflessione sul mio ruolo nel Comitato di Garanzia e sulla mia permanenza nel MoVimento».

LEGGI ANCHE:

Matteo Salvini in tribunale: “Diffamato da De Benedetti”/ "Antisemita? Non l'accetto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA