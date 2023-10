Lombardia, 1,5 miliardi di euro di investimenti in Ferrovienord/ Saronno, Brescia, Como: i lavori previsti

Regione Lombardia ha annunciato l’approvazione di un aggiornamento del contratto di programma con Ferrovienord, i treni regionali, per un valore totale di 1.5 miliardi di euro di investimenti nelle infrastrutture. Come riferito da Lombardianotizie.online, tale provvedimento lo si trova in una delibera della Giunta regionale che è stata approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, assieme all’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Gli 1.5 miliardi di euro serviranno per potenziare e nel contempo migliorare l’efficienza della rete di Ferrovienord, compreso il processo di decarbonizzazione dei servizi sulla Brescia-Iseo-Edolo, rendendo quindi più green la tratta. “Regione Lombardia – le parole dell’assessore Terzi – implementa ulteriormente i finanziamenti per la rete di Ferrovienord così da creare le condizioni a livello infrastrutturale per migliorare il servizio. Con l’aggiornamento del contratto di programma proseguiamo nel finanziare interventi che rientrano per buona parte nel Piano Lombardia. E che sono fondamentali per la mobilità dei cittadini e per diminuire i disagi”.

Terzi ha proseguito, parlando della Brescia-Iseo-Edolo: “Il programma è stato aggiornato considerando l’assegnazione di 97,2 milioni di euro a Regione Lombardia nell’ambito del Pnrr per l’adeguamento della linea Brescia-Iseo-Edolo e l’infrastrutturazione connessa alla circolazione dei treni ad idrogeno. Un progetto volto a contribuire alla decarbonizzazione di una parte significativa del trasporto pubblico locale. Sostituendo l’attuale flotta a diesel con nuovi treni a idrogeno grazie alla realizzazione di 3 impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno rinnovabile”.

LOMBARDIA, 1,5 MILIARDI DI EURO DI INVESTIMENTI IN FERROVIENORD: “RINNOVEREMO LA FLOTTA”

Per quanto riguarda le due linee Saronno-Seregno e Como Borghi: “Con una rimodulazione di 12,4 milioni di euro di risorse regionali si assicureranno le condizioni per realizzare interventi ritenuti prioritari per il potenziamento dei servizi e per la sicurezza. Tra questi, una sede di incrocio a Baruccana (MB), tra Saronno e Seregno la realizzazione di un sottopasso pedonale alla stazione di Como Borghi. Oltre alla manutenzione straordinaria di manufatti”.

L’assessore Lucente si è invece soffermato sul rinnovo della flotta attraverso convogli moderni e a basso impatto ambientale. “Uno sforzo notevole – precisa Lucente – per fornire agli utenti un servizio efficiente, rapido e il più possibile puntuale. Una Lombardia all’avanguardia e davvero ‘Locomotiva’ d’Italia non può prescindere da un Tpl dinamico e in grado di rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei cittadini”.

