Lombardia, 2.180 nuove imprese negli ultimi tre anni/ Dalla Regione un contributo di 15 milioni di euro

In regione Lombardia sono nate più di 2.000 nuove attività negli ultimi tre anni, precisamente 2.180, totale riferito a imprese e lavoratori autonomi. Lo fa sapere Lombardianotizie.online, spiegando che questo traguardo eccezionale è stato raggiunto anche grazie al sostegno economico diretto della regione tramite l’assessorato allo Sviluppo economico. Il riferimento in particolare è alla misura “Nuova Impresa”, che garantisce i contributi per i costi connessi alla creazione appunto di una nuova impresa. “Grazie al supporto economico di Regione Lombardia che ha stanziato oltre 15,4 milioni di euro, sono stati attivati investimenti privati per circa 36 milioni di euro”, precisa il portale, aggiungendo che il bando è stato rifinanziato anche per il 2024 con altri 3,7 milioni di euro.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, ha commentato dicendo: “Regione Lombardia sostiene le imprese fin dall’inizio del loro percorso, offrendo uno strumento importante per consolidare la delicata fase di avvio. La nostra è una precisa scelta culturale: supportare le nuove attività, l’autoimprenditorialità e il lavoro autonomo significa dare linfa al sistema economico lombardo e creare le condizioni per favorire l’occupazione, la crescita e l’innovazione. Come Regione continuiamo a dare sostegno concreto alle imprese perché così facendo si sostiene anche il lavoro, essendo le aziende l’unico generatore di lavoro”.

LOMBARDIA, 2.180 NUOVE IMPRESE NEGLI ULTIMI TRE ANNI: COME SONO STATI DISTRIBUITI I FONDI

Il bando ha come obiettivo quello di sostenere l’avvio di nuove imprese e lavoratori autonomi, e l’agevolazione consiste nel contribuito a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa e un tetto massimo di 10mila euro. Inoltre i progetti dovranno prevedere un investimento di almeno 3.000 euro.

Il portale Lombardianotizie.online ha reso noto anche come sono stati distribuiti sul territorio i fondi relativi appunto al bando Nuova Impresa, a cominciare dai 4,9 milioni di euro per 652 imprese di Milano, quindi 3 milioni per 443 imprese bresciane, altri 1,9 milioni per 298 imprese di Bergamo, poi ci sono 1,1 milioni per Monza e un milione per Varese. E ancora, 753mila euro per Como, poi 602mila per Lecco, 564mila per Sondrio, 467mila per Mantova, 355mila per Cremona e infine 202mila per Lodi.

