Come registrato esattamente una settimana fa, in Lombardia arriva l’allerta meteo arancione. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali l’ha diramata arancione (moderata) per temporali forti e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico. Scattata alle ore 18.00 di venerdì 10 luglio, sarà attiva fino a domenica 12 luglio. L’allerta meteo sarà attiva anche sul bacino idrico di Milano e a tal proposito il Comune ha deciso di attivare il Coc (Centro Operativo Comunale) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, osservati speciali in caso di nubifragi. Meteo Web evidenzia che in caso di necessità saranno allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.

LOMBARDIA, ALLERTA METEO ARANCIONE: RISCHIO FORTI TEMPORALI E TROMBE D’ARIA

Attese novità sulla situazione in Lombardia nel corso delle prossime ore, con l’allerta meteo arancione che chiama in causa tutta la Regione, ma in particolare Milano. 3BMeteo spiega che esiste un rischio di acquazzoni sparsi, con un ulteriore peggioramento atteso nel pomeriggio «per via dell’ingresso di un fronte freddo che porterà temporali diffusi sui settori alpini e prealpini, in successivo rapido scivolamento verso Sud-Est». In serata è atteso un rapido miglioramento, nonostante un calo delle temperature. Durante il passaggio della perturbazione si intensificherà il vento e per questo motivo bisognerà fare grande attenzione alle trombe d’aria. Per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 12 luglio, sono attese precipitazioni sui settori di Pianura centro-orientale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA