Lombardia, bando per centri sportivi/ Approvati 7,5 milioni a fondo perduto

La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato i criteri del bando che stanzierà 7,5 milioni di euro a fondo perduto per realizzare impianti sportivi e riqualificare quelli già esistenti: l’arco temporale è quello del triennio 2020-2022. Si legge su Ansa, dove sono riportate anche le dichiarazioni di Martina Cambiaghi: l’assessore regionale allo Sport ha fatto sapere nello specifico che “i fondi serviranno per la riqualificazione, la messa a norma, la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche”. Come detto poi i fondi potranno essere utilizzati per migliorare e riqualificare i servizi per l’attività sportiva anche in conseguenza all’emergenza sanitaria Covid-19. Quello che cambia in questo bando 2020 è riguardo i beneficiari: sarà infatti aperto non soltanto ai Comuni, ma a tutti gli enti pubblici che sono proprietari e gestori di impianti sportivi pubblici di uso pubblico.

LOMBARDIA, APPROVATO BANDO PER CENTRI SPORTIVI

A questi soggetti, si devono anche aggiungere i privati: a condizione però che nel loro statuto rientrino finalità sportive, ricreative e motorie. Andiamo allora a vedere cosa prevede il bando: ci sarà un’erogazione a fondo perduto fino al 50% delle spese ammesse, i limiti fissati sono 20 mila euro (minimo) e 150 mila euro come massimo. Inoltre, l’Assessorato allo Sport di Regione Lombardia ha raggiunto e firmato una convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo per aumentare la possibilità di accesso al credito: in questo senso il tema portante è quello delle Olimpiadi invernali del 2026, che come sappiamo saranno organizzate da Milano e Cortina e di conseguenza richiederanno che tutti gli impianti soddisfino i parametri richiesti dal Cio. Naturalmente rispetto a questo si sta provando a giocare di anticipo. “Ci troviamo di fronte a un momento straordinario e per questo motivo stiamo mettendo in campo aiuti concreti per far ripartire tutto il mondo sportivo” ha detto la Cambiaghi, che ha definito il bando una vera e propria iniezione di vitalità per rilanciare tutto il settore dello sport.



