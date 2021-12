Lombardia, bollettino coronavirus 12 dicembre/ 47mila attualmente positivi al Covid

Nelle ultime 24 ore in Lombardia, in attesa del nuovo bollettino in arrivo come sempre attorno alle ore 17 assieme al report nazionale, sono stati 4.024 casi di contagio e 21 i morti da segnalare come principale “aumento” dei numeri Covid regionali.

Il numero di lombardi colpiti fatalmente dal Covid-19 da inizio pandemia sale a 34.566, con gli ultimi 112.918 tamponi effettuati che hanno purtroppo scoperto i nuovi 21 decessi giornalieri del bollettino di sabato. Si segnalano però anche +1.167 guariti-dimessi tra venerdì e ieri mentre sono in tutto 46.950 i lombardi attualmente positivi al tampone Covid, di cui però 45.678 in isolamento domiciliare con pochi o zero sintomi, 1.132 ricoverati con sintomi nei reparti Covid (+8) e 140 le terapie intensive occupate (+1 rispetto a ieri). I nuovi contagi suddivisi per provincia vedono il seguente schema: Milano 1.283, Brescia 463, Varese 447, Monza e Brianza 474, Como 205, Bergamo 263, Pavia 170, Mantova 170, Cremona 120, Lecco 115, Lodi 97, Sondrio 36.

COVID LOMBARDIA, VIA A PRENOTAZIONI VACCINI BIMBI

Tralasciando per un attimo il tema dei contagi Covid, con occhi puntati al bollettino delle 17 per scoprire i nuovi dati coronavirus regionali, dalla mattina di oggi 12 dicembre è possibile in tutta la Lombardia procedere alla prenotazione per i vaccini Pfizer ai bimbi 5-12 anni. «In Lombardia – ha spiegato la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – la platea interessata è di circa 600.000 giovani e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni al giorno. Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica». È possibile accedere alla piattaforma qui fornita mentre le vere e proprie somministrazioni partiranno da giovedì 16 dicembre: in quello stesso giorno la Regione ha organizzato una diretta social “Stop ai dubbi – speciale bambini” dove i genitori potranno rivolgere domande e rassicurazioni da pediatri ed esperti autorevoli in materia, tra cui il professor Mantovani (Humanitas) e la dottoressa Costantino (Policlinico Milano). Scriveva giusto ieri sui social la vicepresidente lombarda Letizia Moratti come sono state sforate le 100mila somministrazioni in un giorno in tutta la Lombardia per i vaccini (tra prime e terze dosi): «Il 16 diretta con illustri pediatri, il professor Mantovani e la dottoressa Costantino per rispondere ai dubbi dei genitori».

