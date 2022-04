Lombardia, bollettino coronavirus 18 aprile/ Oggi ‘Vax Day’ quarta dose a Milano

LOMBARDIA, ATTESO IL NUOVO BOLLETTINO CORONAVIRUS

Continua la lenta ma costante discesa di contagi e ricoveri in Lombardia anche nei giorni della Santa Pasqua: in attesa di conosce l’evoluzione del coronavirus nel nuovo bollettino in arrivo oggi pomeriggio dopo le ore 17, i dati registrati ieri in arrivo dal Ministero della Salute continuano a far ben sperare per il prosieguo della pandemia in Lombardia.

Bollettino coronavirus Italia 18 aprile/ Min. Salute: 1,2 mln di casi, 403 in t.i.

Nel bollettino di ieri sono stati segnalati solo 6.229 i nuovi casi di Covid, a fronte di 48.897 tamponi processati: il tasso di positività scende al 12,7%, mentre il numero di lombardi morti tra il Sabato Santo e la Pasqua risulta 29, per un totale di 39.626 decessi positivi al Covid in regione da inizio pandemia. Molto meglio la situazione sui ricoveri ospedalieri: il numero di pazienti lombardi in area medica cala di 21 unità rispetto al giorno precedente, fermandosi a 1.105 totali. In terapia intensiva negli ospedali della Lombardia sono invece occupati “solo” 36 persone, una in più rispetto a sabato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 17 APRILE/ 6.229 casi e 29 morti, ricoveri in calo

COVID LOMBARDIA: OGGI “VAX DAY” A MILANO

In attesa di capire cosa potrà cambiare nel nuovo bollettino coronavirus in arrivo nel pomeriggio, va segnalato un impotente iniziativa di Regione Lombardia per la giornata di oggi 18 aprile, giorno di Pasquetta 2022, il “Vax Day” per la quarta dose. Per oggi tutte le persone con più di 80 anni o over60 con condizione di elevata fragilità, potranno ricevere la quarta dose del vaccino anti-Covid senza prenotazione.

Senza prendere l’appuntamento, i suddetti cittadini potranno recarsi al Centro Vaccinale di Sesto San Giovanni – Viale Matteotti, 83 – per la somministrazione della quarta dose (ovvero la seconda di richiamo, ndr) del vaccino. Dalle ore 10 alle ore 18 accesso libero e garantito per chiunque over-60 fragile o over-80 si presenti senza prenotazione: «Si ricorda che la quarta dose di vaccino anti Covid-19 può essere somministrata dopo almeno 4 mesi (120 giorni) dalla prima dose di richiamo e, al momento, non è indicata per i soggetti che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione del primo booster», ricorda Regione Lombardia. Per gli over-60 fragili invece, al momento della vaccinazione «devono esibire la documentazione sanitaria attestante la propria condizione di salute». A questo indirizzo online del Ministero della Salute è possibile consultare quali patologie rientrano nella fattispecie di “fragilità”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 17 APRILE/ +51.993 casi 85 morti: dati Ministero Salute

Lunedì 18 aprile le persone con più di 80 anni e over 60 in condizioni di elevata fragilità potranno ricevere la quarta dose di #vaccino anti #Covid-19 senza prenotazione al CENTRO VACCINALE COVID dell’Ospedale di Sesto San Giovanni dalle 10 alle 18.

➡️ https://t.co/nRz8ZTxgjl pic.twitter.com/iqRL1FQdHF — Regione Lombardia (@RegLombardia) April 15, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA