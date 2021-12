LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 26 DICEMBRE/ 178 terapie, rischio zona gialla da…

La Lombardia è la Regione più colpita di questa nuova ondata di contagi coronavirus dovuti alla variante Omicron: il bollettino di Natale ha visto l’aumento di altri 17.332 casi positivi, con purtroppo 38 morti (34.925 da inizio pandemia) e 3.594 guariti-dimessi nelle ultime 24 ore.

Ad oggi in Lombardia, in attesa del nuovo bollettino in arrivo nel pomeriggio di Santo Stefano dopo le ore 17, sono 116.681 i cittadini lombardi positivi al tampone Covid, con un incremento di 13.370 unità rispetto a prima di Natale. Sono in tutto 1.401 (+1) i ricoveri nei reparti ordinari Covid degli ospedali di tutta la Lombardia, sono invece 178 i posti occupati in terapia intensiva (+10, 23 gli ingressi giornalieri a Natale). Il tasso di positività in Regione sale al 7,8% confermando la grossa crescita dei contagi negli ultimi giorni dovuti sostanzialmente alla presenza ingombrante della variante Omicron dietro molti dei nuovi positivi al tampone.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, RISCHIO ZONA GIALLA DA GENNAIO

A livello di contagi provinciali, il bollettino coronavirus di ieri ha registrato 7.340 positivi a Milano, 1.231 a Bergamo, 1.438 a Brescia, 888 a Como, 607 a Cremona, 374 a Lecco, 492 a Lodi, 388 a Mantova, 1.515 a Monza e Brianza, 807 a Pavia, 162 a Sondrio e 1.558 a Varese. L’attività di test e tracciamento prosegue a pieno ritmo (ancora ieri 220.284 tamponi processati solo in Lombardia), anche se le difficoltà non sono poche con farmacie e hub presi d’assalto prima di Natale. Per questo da lunedì Regione Lombardia mette in campo una nuova task force rafforzata per le attività di test e tamponi in tutto il territorio: l’obiettivo è di riconoscere anzitempo gli eventuali focolai Omicron, limitando l’evoluzione della malattia con effetti gravi. La Lombardia secondo l’ultima Cabina di regia anti-Covid rimarrà zona bianca anche dal 27 dicembre fino a Capodanno: con i numeri attuali rischia però il passaggio in “giallo” con l’inizio del 2022. 10,6% le terapie intensive, 13,8% i ricoveri e un’incidenza ben oltre la soglia sono i dati che potrebbero far tornare la zona gialla dal 3 gennaio: secondo la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, «Vaccinarsi, utilizzare i dispositivi di protezione e le buone abitudini acquisite, essere ancora più prudenti e essere consapevoli del quadro epidemiologico. Ce la faremo e forse riusciremo finalmente a ridurre il Covid, grazie al vaccino, a poco più di un’influenza».

