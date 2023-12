Lombardia, boom turismo a Capodanno 2024/ “Tutto esaurito in Valtellina, nei laghi e a Milano”

Il boom del turismo in Lombardia sta continuando anche durante le festività natalizie 2023 e il Capodanno 2024. A renderlo noto è il portale Lombardianotizie.online, che sottolinea come i numeri riguardanti le strutture ricettive lombarde per gli ultimi giorni del 2023 e i primi dell’anno nuovo, siano in forte crescita. “La stagione invernale è ancora nel vivo ma la tendenza è ormai chiara. Nei mesi di ottobre e novembre abbiamo rilevato 7,4 milioni di pernottamenti a fronte dei 5,9 milioni registrati nello stesso periodo del 2019. Un aumento molto significativo, pari a 1,5 milioni di notti in più trascorse in soli 2 mesi nelle nostre strutture ricettive. E’ ancora più significativo che questo aumento sia per la quasi totalità, 1,3 milioni, riferito a turisti stranieri”, è il commento dell’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Barbara Mazzali, parole riportate sempre da Lombardianotizie.online.

E ancora: “Sul territorio regionale si rileva un livello di occupazione media del 95,8%, con un tutto esaurito nelle montagne della Valtellina, cui seguono l’area dei Laghi, con il Garda, Como e Lecco, Milano e le nostre città d’arte e cultura come Mantova, Bergamo e Brescia”.

Si tratta quindi di una stagione invernale “Strepitosa, che conferma le nostre previsioni. Il 2023 per la Lombardia potrà essere considerato il nuovo anno boom del turismo. Complessivamente abbiamo già raggiunto 50 milioni di pernottamenti a fronte dei 43,6 del 2019. Sta aumentando la durata del soggiorno, in particolare degli stranieri, anche grazie alle nostre attività di promozione mirata di tutti i tesori nascosti che si possono scoprire al di fuori dei tradizionali itinerari turistici”.

Barbara Mazzali si dice molto orgogliosa di questi primi risultati che sottolineano come il turismo sia uno dei principali settori per lo sviluppo dell’economia della regione: “Siamo già al lavoro – conclude l’assessore – per migliorare i flussi del 2024. La nuova campagna di promozione turistica del ‘Lombardia Style’ propone, infatti, una nuova narrazione dei turismi di Lombardia che valorizza la bellezza senza confini del nostro territorio con le eccellenze produttive a partire dalla moda, dal design, dall’enogastronomia all’artigianato di qualità. Tutti elementi che rendono unica l’esperienza turistica dei visitatori che decidono di scoprire la nostra Lombardia”.

