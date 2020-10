Lombardia chiede al Governo coprifuoco dalle 23 alle 5/ “Stop attività e spostamenti”

Con il calcolo previsto di 600 terapie intensive occupate entro fine ottobre (ad oggi sono 113), il Cts di Regione Lombardia lancia l’allarme alle autorità locali e regionali sulla risalita dei contagi in questa “seconda ondata”. Questo il motivo per cui i sindaci di tutti i Comuni capoluogo, il Presidente Anci Lombardia Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e opposizione e il Governatore Attilio Fontana chiedono al Governo il coprifuoco regionale dalle ore 23 alle 5 del mattino. Come riporta l’organo ufficiale della Regione – Lombardia Notizie – dopo l’ultima riunione questo pomeriggio 19 ottobre le autorità della Lombardia hanno dato richiesta formale del coprifuoco: «Stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi ‘eccezionali’ (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell’intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino. A partire da giovedì 22 ottobre». La proposta all’unanimità è stata partorita nell’ultima riunione del Comitato Tecnico Scientifico lombardo e viene inviata al Governo nella persona del Ministro della Salute Roberto Speranza.

ALLARME COVID IN LOMBARDIA: ARRIVA IL COPRIFUOCO?

Ora occorre capire cosa risponderà il Governo centrale dopo una proposta così importante con un impatto anche a livello sociale non indifferente dalla prima Regione d’Italia per ricchezza e popolazione: la proposta della Lombardia assieme ai sindaci e al Cts nasce dalla rapida evoluzione della curva epidemiologica e dalla previsione della ‘Commissione indicatori’ istituita dalla DG Welfare. Nella previsione effettuata, al 31 ottobre «potrebbero esserci circa 600 ricoverati in terapia intensiva. E fino a 4.000 in terapia non intensiva». Non solo, nella stessa riunione di questo pomeriggio Comuni e Regione chiedono la chiusura nelle giornate di sabato e domenica della media e grande distribuzione commerciale (tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità). Contattato dall’Ansa in merito alla proposta di coprifuoco della Lombardia, il Ministro della Salute Roberto Speranza si dice subito molto possibilista: «Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il Presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore».



