Lombardia, dopo 11 anni riapre la linea Mortara-Casale Monferrato/ “121 nuovi treni in regione”

Quella di ieri è stata una data senza dubbio importante per la provincia di Pavia, in Lombardia, visto che, dopo ben 11 anni, ha riaperto la linea dei treni Mortara-Casale Monferrato. Come si legge su Lombardianotizie.online, la tratta è stata ripristinata da Rete Ferroviaria Italiana a seguito di una spesa di 10 milioni di euro. Al momento le corse giornaliere sono 7 e tutte concentrate dal lunedì al venerdì, di conseguenza sono rivolte particolarmente a lavoratori e studenti. Sulla vicenda si è espresso Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, che ha parlato di riapertura importante: “Un obiettivo importante – le sue parole sempre riportate da Lombardianotizie.online – particolarmente atteso dal territorio, fondamentale per collegare in maniera efficace la Lombardia e il Piemonte”.

“Decisiva – ha continuato – in tal senso, la collaborazione tra le due regioni e RFI per ottenere un risultato strategico. Un potenziamento infrastrutturale e di servizio del quale beneficerà la mobilità dei pendolari, con trasferimenti più veloci sino a Milano”. Quindi l’assessore Lucente ha aggiunto e concluso: “Un percorso di rinnovamento che coinvolge numerose tratte e vede Regione Lombardia impegnata in prima linea. Entro la fine di settembre tutte le corse sulle linee Milano-Lodi-Piacenza e Milano-Pavia-Stradella saranno effettuate con treni nuovi, efficienti e moderni”.

LOMBARDIA, RIAPRE LA MORTARA-CASALE MONFERRATO: 1.7 MLD DI EURO INVESTITI NEI TRENI DALLA REGIONE

La riapertura è frutto di una collaborazione strategica fra regione Lombardia, Piemonte e RFI, per potenziare la mobilità del territorio. Al momento sono in circolazione 121 nuovi convogli nel servizio ferroviario lombardo, nell’ambito di un piano che vede il rinnovo della flotta di Trenord che è stato avviato da Regione Lombardia per un investimento complessivo da 1,7 miliardi di euro: entro i prossimi 2 anni i nuovi treni in circolazione saranno quasi il doppio, ben 222.

“Nei prossimi giorni – ha concluso l’assessore Lucente – verificherò di persona il rinnovamento delle flotte recandomi, come ho già fatto più volte, in diverse stazioni regionali. Il nostro obiettivo è fornire un servizio efficiente agli utenti”.

