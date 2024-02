Lombardia: “Entro il 2024 azzereremo le occupazioni abusive”/ “Le assegnazioni saranno più rapide”

La Lombardia ha “dichiarato guerra” alle occupazioni abusive degli immobili Aler di Milano e provincia, e punta a ridurle del 20 per cento, per poi azzerarle entro la fine dell’anno. E’ questo quanto si legge su Lombardianotizie.online, così come espressamente richiesto da Paolo Franco, assessore regionale alla Casa e Housing sociale, nelle direttive impartite all’Aler per il 2024. “Ma l’impegno di Aler e di Regione – le parole di Franco, come si legge ancora sul portale lombardo – non può bastare se il cambio di passo non lo realizzano anche gli enti preposti ai controlli e agli sgomberi. Servono protocolli migliorativi, appoggio e collaborazione per raggiungere gli obiettivi”.

E ancora: “Occorre uno sforzo supplementare, in raccordo con le istituzioni preposte alla sicurezza, da parte di tutte le Aler. Da parte nostra, l’attenzione è massima: le Aler sono tenute a presentare al mio assessorato, entro il 30 marzo, un programma operativo di contrasto alle occupazioni abusive”. Per cercare di contrastare la morosità le Aler dovranno effettuare una ricognizione che Franco definisce “puntuale per distinguere le morosità incolpevoli da quelle colpevoli”, ovvero, quelle che non pagano il canone nonostante possano farlo, “ma anche in questo caso devono essere supportate dagli organi di controllo preposti. L’obiettivo è la riduzione di almeno il 20% della morosità colpevole”.

LOMBARDIA, LOTTA ALLE OCCUPAZIONI ABUSIVE: “ACCELERAZIONE E SEMPLIFICHIAMO LE ASSEGNAZIONI”

Attraverso il documento si prevedono anche delle assegnazioni di alloggi a famiglie a basso reddito con un Isee al di sotto dei 16mila euro aumentino del 10%: “Occorre proseguire – spiega ancora l’assessore Franco – nell’azione di semplificazione e accelerazione delle assegnazioni, riducendo sensibilmente anche il numero di abitazioni sfitte a causa di carenze manutentive”.

Infine due temi centrali come le manutenzioni rapide e la cura del patrimonio pubblico, ma anche il potenziamento e l’incremento dei presidi “Con queste direttive – ha concluso l’assessore – abbiamo dato una notevole accelerata al cambio di passo sulle politiche abitative, ora è necessario che lo stesso slancio e gli stessi obiettivi siano condivisi con gli enti competenti e le istituzioni che devono affiancare le Aler in particolare nella lotta all’abusivismo e alla morosità colpevole”.

