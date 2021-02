Lombardia, Fontana: “Ora riforma sanitaria”/ Video, Moratti vs Governo su vaccini

Dal bollettino coronavirus odierno sono arrivate delle buone notizie, ma oggi per la Lombardia è stata soprattutto la giornata della conferenza stampa di presentazione della campagna vaccinale. Come vi abbiamo raccontato, l’amministrazione guidata da Attilio Fontana ha assunto Guido Bertolaso come consulente per portare avanti il piano vaccinale ma resta ancora qualche nodo da sciogliere nel confronto con il governo…

L’assessore al welfare Letizia Moratti ha rimarcato che è stato quasi definito il programma di somministrazione dei vaccini quando sarà disponibile quello realizzato da Astrazeneca. Da valutare il dossier delle categorie primarie: «Abbiamo dei punti da chiarire con il Governo: nella prima fase i criteri di distribuzione erano sulla base dei target, poi a seguito delle richieste di alcune Regioni, non tutte, si è passati a quello della popolazione. Questo criterio non ci soddisfa e non soddisfa la grande parte delle Regioni, che si potrebbero trovare in condizioni diverse rispetto ad altre».

LOMBARDIA, FONTANA: “ORA RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO”

Il governatore Attilio Fontana ha annunciato la riforma del sistema sanitario regionale: «Stiamo mettendo in campo tutte le risorse e le progettualità per essere vicini a chi è malato. Siamo in dirittura d’arrivo per la proposta della riforma del sistema sanitario lombardo, che abbia soprattutto come obiettivo un welfare più forte e più vicino alle necessità e bisogni dei cittadini in ogni territori».

Il numero uno della Lombardia ha poi messo in evidenza: «Due settimane fa la Lombardia era in zona rossa, in una settimana siamo retrocessi dalla rossa all’arancione a quella gialla. Non è un caso, evidentemente qualche problema doveva esserci. Queste evidenze dimostrano che avevano ragione a sollevare con determinazione una questione così importante come quella del modello di calcolo e degli indicatori utilizzati a livello nazionale per il calcolo dell’Rt. Decisioni che hanno inciso sulla vita di cittadini e imprese, e che siamo stanchi di continuare a subire».

