Lombardia, l'assessore Guidesi si scaglia contro la riforma Ue sulla gestione dei fondi di coesione. Il governatore Fontana chiede al governo di intervenire

Sulla possibile riforma dell’Unione Europea in merito alla gestione dei fondi europei di coesione, lancia un allarme Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale regionale. “Verrebbe decretata la fine delle Regioni”, sostiene l’esponente della Lega.

Attualmente, questi fondi – soldi che l’UE assegna alle Regioni per sostenere lo sviluppo economico, ridurre le disuguaglianze territoriali e incentivare l’innovazione – vengono gestiti direttamente a livello regionale. Infatti, le Regioni decidono come spenderli sul territorio.

Ma ora, in Europa, si sta valutando la possibilità di cambiare il sistema, centralizzando la gestione dei fondi e affidandola allo Stato, non più alle Regioni. Questo modello ricalcherebbe il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che è coordinato centralmente, e non a livello regionale.

GESTIONE FONDI EUROPEI, L’ALLARME DI GUIDESI

Guidesi è fortemente contrario a questa riforma, in quanto ridurrebbe l’autonomia regionale, metterebbe a rischio la funzionalità stessa delle Regioni e sarebbe un freno per la crescita economica, soprattutto per le regioni più produttive, come la Lombardia. Infine, potrebbero venir meno sostegni specifici a centinaia di migliaia di partite IVA.

Secondo Guidesi, se la Lombardia perdesse il controllo diretto sui fondi, non potrebbe più investirli in base alle proprie priorità, come innovazione, industria e formazione. Per l’assessore regionale ciò indebolirebbe l’intera economia italiana, dato che la Lombardia ha un peso rilevante sul PIL nazionale.

Pertanto, per l’assessore regionale, bisogna lasciare a queste Regioni la gestione diretta dei fondi europei, se l’Italia vuole continuare a beneficiare della forza economica delle Regioni produttive; altrimenti, finiscono a rischio sviluppo, innovazione e servizi locali.

IL DOCUMENTO DEL “PATTO PER LO SVILUPPO”

La Lombardia, comunque, ha preso posizione sulla questione: la Regione e oltre 30 enti e associazioni lombarde hanno firmato un documento congiunto, trasmesso al Governo, chiedendo di difendere il ruolo delle Regioni nella gestione dei fondi europei, in particolare durante le trattative sulla nuova Politica di Coesione dell’UE 2028–2034.

La Regione, guidata da Attilio Fontana, chiede di mantenere il proprio ruolo nella programmazione e attuazione dei fondi UE, di coinvolgere anche il mondo imprenditoriale e sociale, ed evitare un accentramento dello Stato centrale, per tornare all’Europa delle Regioni, con i territori che hanno più voce.

Dunque, suggeriscono una governance multilivello, cioè con responsabilità condivise tra UE, Stato e Regioni. Per Fontana, togliere autonomia alle Regioni significa rischiare di indebolire lo sviluppo. Ma è anche convinto che la vera coesione si ottenga dando potere ai territori, non centralizzando tutto.