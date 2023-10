LOMBARDIA/ Il consigliere Ivan Rota cambia partito: segue la Moratti in Forza Italia

Ivan Rota, Consigliere regionale bergamasco esponente della lista civica Moratti, passa a Forza Italia. La decisione è arrivata dopo il passaggio a FI della stessa Letizia Moratti di qualche settimana fa di effettuare un doppio ribaltone, portando così a 8 il numero di consiglieri del gruppo fondato da Silvio Berlusconi. Il suo ingresso è stato annunciato ieri a Bergamo in una conferenza stampa alla presenza del coordinatore lombardo azzurro Alessandro Sorte, del capogruppo Fabrizio Figini e del coordinatore nazionale di Italia Migliore, Tiziano Mariani.

In una sala gremita di dirigenti di FI, Rota ha evidenziato le ragioni che lo hanno portato a seguire Letizia Moratti in questa nuova sfida dentro Forza Italia e di nuovo nel centrodestra. Il “ripensamento” di Rota è avvenuto dopo che, solo meno di un anno fa, lui insieme alla stessa Moratti (allora uscita da Forza Italia) si erano candidati contro il centrodestra del Presidente Fontana. “Condividendo l’urgenza di riportare in politica equilibrio, competenza e impegno, rifuggendo facili slogan e ipocrite promesse, ho deciso – ha affermato Rota – di seguire la decisione di Letizia Moratti di rafforzare il Governo nazionale e dare un ulteriore contributo al Paese entrando nella forza politica che meglio incarna i valori liberali e l’area di centro: Forza Italia”, prosegue Ivan Rota “ con questa adesione vogliamo dare una prospettiva ai tanti elettori delusi; nei prossimi giorni altri, nelle Istituzioni e tra i cittadini, faranno altrettanto. C’è un’Italia competente, onesta ed efficiente, Forza Italia la vuole unita”.

