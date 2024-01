Lombardia, il Parco del Ticino compie 50 anni/ 91mila ettari, 42 Comuni e più di 6.000 specie

Raggiunge un traguardo prestigioso il Parco del Ticino della Regione Lombardia: quest’anno spegne infatti le 50 candeline, festeggiando così il suo primo mezzo secolo. Per l’occasione, come riferisce Lombardianotizie.online, la Regione ha presentato un ricco panorama di eventi ed attività, così come fatto sapere dall’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi: “Cinquant’anni anni sono tanti. Questo anniversario – le parole dell’esponente del governo lombardo – rappresenta un momento di celebrazione e riflessione sull’incredibile patrimonio storico, naturalistico e culturale che il Parco del Ticino rappresenta. Voglio ricordare quelle persone che negli anni ’70, con lungimiranza, in un periodo storico completamente diverso dal nostro, hanno capito l’importanza di tutelare queste zone”.

E ancora: “La nascita del Parco ha rappresentato, e tuttora rappresenta, un impegno duraturo nella conservazione della biodiversità e dell’equilibrio tra uomo e ambiente. È un tributo alla dedizione di coloro che hanno lavorato instancabilmente per preservare questo tesoro naturale per le generazioni future”. Fra gli appuntamenti in programma, la discesa del fiume Ticino in kayak, partendo da Vigevano e arrivando a Pavia, ma anche tre giorni in sella ad una bici con un percorso di più di 150 chilometri. In totale sono stati organizzati 11 diversi eventi con altrettante tematiche come la biodiversità e la conservazione dell’ambiente.

LOMBARDIA, IL PARCO DEL TICINO COMPIE 50 ANNI: LE INIZIATIVE PREVISTE

Previsti inoltre 50 incontri aperti al pubblico su tutto il territorio del Parco del Ticino e un congresso istituzionale a cui sono state invitate le istituzioni nazionali, regionali e locali.

Il Parco del Ticino copre una superficie di 91.631 ettari, abbracciando 47 Comuni delle province della Lombardia di Milano, Pavia e Varese. Rappresenta il primo parco regionale mai realizzato e al suo interno si possono trovate più di 6.000 specie fra animali, vegetali e funghi. Il parco è inoltre attraversato da più di 750 chilometri di percorsi cicli-pedonali, di cui più di 100 lungo le alzaie dei Navigli.

