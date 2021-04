Lombardia in zona arancione, da quando?/ Indice Rt 0.89, contagi sotto soglia rischio

Lombardia verso la zona arancione. Formalmente è in zona rossa fino all’11 aprile, ma la speranza è che i parametri migliorino al punto tale da ambire ad un cambio di colore per ammorbidire alcune misure e riaprire i negozi. Sarà decisivo, dunque, il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Se i dati lo consentiranno, il passaggio della Lombardia in zona arancione sarà possibile da lunedì 12 aprile. Uno dei valori importanti per il cambio di colore è l’indice Rt, che è a 0,89, secondo l’ultimo monitoraggio, mentre in altre regioni è sopra l’1. Il problema è rappresentato dagli altri indicatori, in primis l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, che è sotto i 250 casi solo in quattro province. Si tratta di Bergamo, Milano, Lodi e Pavia.

Kurt Cobain, 27 anni fa moriva il leader dei Nirvana/ Depressione, droga e suicidio

Ma in quattro province – Brescia, Como, Cremona e Mantova – è sopra i 300 per 100mila abitanti. La media regionale, dunque, è di 268. Non è trascurabile neppure la questione della pressione sugli ospedali. Le terapie intensive, infatti, destano ancora preoccupazione.

LOMBARDIA IN ZONA ARANCIONE? REBUS INCIDENZA

Ed è proprio sull’incidenza che lancia un allarme il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, che sta monitorando l’andamento del contagio dall’inizio della pandemia Covid sulla base dei dati ufficiali pubblicati della Regione Lombardia. «I valori attuali sono molto alti: è chiaro che non si riescono ad effettuare tutti i tamponi necessari per un corretto controllo del contagio», le sue parole riportate da Il Giorno. Inoltre, ha spiegato che la percentuale di casi positivi sul numero di tamponi processati (positivi e negativi) è risalita fino a quasi il 23% e la percentuale di tamponi positivi per le persone “nuove” sottoposte al test è tornata a salire fino a quasi il 36%.

Pistole e inni alla violenza/ Due rapper veneti denunciati per procurato allarme e...

Da domani, invece, possono cambiare Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento, in base a quanto previsto nell’ordinanza firmata il 2 aprile scorso dal ministro della Salute Roberto Speranza. Poi ha dato il via libera ad un secondo provvedimento che confermava la mappa dei colori per le altre regioni, quindi la zona rossa per la Lombardia che ora spera di passare presto in quella arancione.

LEGGI ANCHE:

Donne nude su balcone Dubai/ Video Modelle senza vestiti, scattano multe e arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA