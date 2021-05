Lombardia in zona bianca: da quando?/ E cosa cambia: quali regole e divieti “soft”

Lombardia in zona bianca? Il conto alla rovescia delle tre settimane per raggiungere il traguardo è cominciato. La Regione guidata da Attilio Fontana ha, infatti, un’incidenza settimanale che è inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti. Lo formalizzerà domani la Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute. Prima però tocca a Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, il 14 giugno toccherà alla Lombardia insieme a Puglia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e nella Provincia autonoma di Trento. Si tratta dello scenario più ambito, in quanto con meno restrizioni, in cui scompare il coprifuoco e vengono anticipate tutte le riaperture previste nelle prossime settimane per chi è in zona gialla.

In pressing il governatore, che a margine della visita all’Hub vaccinale di Novegro (MI), ha spiegato che l’incidenza di casi positivi per 100mila abitanti nell’ultima settimana è scesa a 48. “La Lombardia da oggi ha parametri da zona bianca”, ha annunciato. Poi ha spiegato che si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel: “Se continuiamo così, saremo in zona bianca fra due settimane a partire da lunedì”.

LOMBARDIA IN ZONA BIANCA? LE RIAPERTURE

Cosa cambia per la Lombardia in zona bianca rispetto a quella gialla? Per la Regione di Attilio Fontana significherebbe in primis salutare il coprifuoco con una settimana di anticipo rispetto alla data ufficiale, che è il 21 giugno. Inoltre, potrebbero essere riaperti parchi tematici e di divertimento, piscine al chiuso, centri benessere e termali, sale giochi, scommesse, bingo e casinò che invece in zona gialla riaprono il 1° luglio. Per quanto riguarda la partecipazione a matrimoni e fiere, invece, non cambierebbe molto, visto che sono consentiti dal 15 giugno. In zona bianca comunque si applicano le stesse linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali in zona gialla, quindi resta l’obbligo della mascherina e del distanziamento. Da valutare invece l’aspetto relativo alle riaperture delle discoteche, perché c’è una proposta delle regioni di far ripartire il settore con il green pass, ma resta da capire se verrà accolta dal governo. Quel che conta ora per la Lombardia è confermare i dati per altri due venerdì così da “vedere” la zona bianca.

