Lombardia in zona bianca dal 28 febbraio/ Cosa si potrà fare

A partire dal 28 febbraio 2022 la Lombardia tornerà zona bianca. Il cambio di fascia non è stato decretato ieri dalla cabina di regia, ma ormai è solo questione di giorni: i principali indicatori della pandemia sono in ribasso e le misure di contenimento stanno funzionando nel migliore dei modi. Poco più di una settimana, dunque, e tornerà la tanto sperata zona bianca…

La Lombardia si appresta a cambiare fascia, ma in realtà non ci saranno novità sostanziali rispetto a prima: non ci sono differenze tra zona gialla e zona bianca in questa fase di emergenza epidemiologica. Una “retrocessione” quasi inutile, possiamo dire: dall’8 febbraio, infatti, è decaduto l’obbligo di uso di mascherina all’aperto previsto per la zona gialla. Questa era l’unico elemento che separava le due “realtà”.

LOMBARDIA ZONA BIANCA DAL 28 FEBBRAIO 2022

Le norme nazionali su green pass e super green pass hanno superato le differenze tra le varie fasce, per questo motivo la Lombardia in zona bianca non vivrà grossi scossoni. Anche dal 28 febbraio 2022, infatti, i cittadini lombardi dovranno utilizzare il certificato verde base o rafforzato per accedere a bar, locali, mezzi pubblici e luoghi di lavoro. Ciò che conta è il miglioramento della situazione epidemiologica in una delle regioni più colpite dal Covid, considerando anche l’importante lavoro svolto dall’amministrazione di Fontana sulla campagna vaccinale: la Lombardia è la regione con il più alto tasso di vaccinazione e anche sulle terze dosi non ha deluso. Attese conferme dal ministero della Sanità, ma si respira grande fiducia: «La decisione sarà ufficializzata dalla cabina di monitoraggio del Cts il prossimo 25 febbraio. Finalmente il giusto premio per l’impegno di tutto il personale sanitario e soprattutto per il grande senso civico dimostrato dai cittadini lombardi», le parole dell’assessore al Welfare e vicepresidente Letizia Moratti.

