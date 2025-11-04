al via la "Startup Competitions", una sorta di ‘Champions League’ delle startup innovative in Regione Lombardia: i progetti e la finale il 12 novembre

REGIONE LOMBARDIA PER LE IMPRESE DA “CAMPIONI”: AL VIA LA STARTUP COMPETITIONS

Tre competizioni distinte, un unico grande obiettivo: la crescita del tessuto imprenditoriale e lavorativo della Lombardia, con uno sguardo e un’ambizione decisamente europea. Prosegue l’impegno di Regione Lombardia a fianco delle startup innovative, sotto la spinta dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi: una sorta di “Champions League” delle startup è il progetto rilanciato ulteriormente dalla Regione, guardando al mondo delle imprese e valorizzando il tessuto economico produttivo del territorio.

Si chiama per la precisione “Startup Competitions”, una serie di tre “competizioni” pensate e ideati per agevolare la crescita delle startup più promettenti, e al contempo per far incontrare le aziende con gli investitori dentro e fuori la Lombardia: il format si colloca all’interno degli Startup Days, convocati per il prossimo 11-12 novembre 2025 e con l’obiettivo di connettere talenti, lavoro e innovazione tecnologica.

Dalla StartCup Lombardia dedicata al mondo universitario per promuovere (assieme a Musa) 44 imprese con investimenti regionali da 1,2 milioni di euro, alla “Edilizia sostenibile e sicura”, fino a “Chimica Verde Lombardia per un futuro sostenibile 2025”: queste le tre competizioni che partecipano complessivamente alla “Champions League” delle startup messa in campo da Regione Lombardia per l’intero prossimo anno. Il prossimo 11 novembre ci sarà la valutazione finale dei progetti selezionati all’interno di questi tre progetti, mentre la cerimonia di premiazione è prevista per il 12 novembre, davanti a partner, istituzioni e con l’intervento della stampa nazionale.

“LOMBARDIA CASA DELLE IDEE”: IL PROGETTO DELL’ASSESSORE GUIDESI IN TRE COMPETIZIONI

L’obiettivo di Regione Lombardia e dell’assessorato allo Sviluppo Economico, con l’attuazione della Startup Competitions, è quello di far incontrare chiunque abbia un’idea innovativa con chi è in grado poi di farla sviluppare nelle migliori condizioni: «attraverso le iniziative come ‘Startup Days’ cerchiamo di sostenere e mettere a terra le idee vincenti trasformandole in indotto e possibilità di lavoro», sottolinea l’assessore Guidesi nel presentare la “Champions League” delle startup sul territorio.

L’intento permane quello di consolidare i primati lombardi al fine di proseguire la “Casa delle idee” dove anticipo dei tempi e innovazione continuano ad essere le vere «carte vincenti», anche come «contributo alle nuove generazioni». In termini concreti è anche aumentato il montepremi finale rispetto allo scorso anno, anche grazie all’aggiunta di una competizione e ai fondi della StartCup Lombardia che passa da 155mila a 175mila euro complessivi in fondi regionali. A tutto questo, si aggiunge la cifra di 200mila euro messo a punto dal premio corporale Thales Alenia Space, legati però alle tecnologie GNSS e alla digital custumer experience.

Sono in tutto 230 le proposte presentate per le Startup Competitions – e qui trovate nel dettaglio come si suddividono e sviluppano le tre singole competizioni – provenienti da tutto il territorio lombardo e pronti alla selezione finale con la premiazione relativa: dalla digitalizzazione alla ricerca di nuovi materiali, dalla decarbonizzazione industriale fino ai settori di Life Sciences & MedTech, ICT & Services e risorse idriche.

Questi i progetti complessivamente raccolti in un panorama unico a livello nazionale, una autentica “lega dei campioni” che vedrà il suo culmine ultimo nella “finale” del prossimo 12 novembre a Milano: «Ogni startup finalista è la prova che l’università e la ricerca non sono mondi distanti dal mercato, ma motori vitali di un futuro più sostenibile», spiega Giovanna Iannantuoni, presidente di Musa e in collaborazione proficua con Regione Lombardia nella messa a punto delle Startup Competitions.