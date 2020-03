Lombardia, “mascherine certificate anti coronavirus”/ “Materiali con ok Politecnico”

Lombardia, mascherine anti coronavirus prodotte dalle aziende riconvertite con il certificato del Politecnico: l’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa degli assessori Gallera e Cattaneo, da lunedì una produzione di almeno 250 mila dispositivi al giorno. «Partiamo con buone notizie: uno dei più grossi problemi che abbiamo sono le mascherine, abbiamo stimolato le nostre aziende a produrle», ha esordito Gallera, che ha poi lasciato la parola all’Assessore all’Ambiente ed al Clima. Oltre alle due-tre imprese già al lavoro con la certificazione e la produzione in corso, da lunedì arriveranno le prime forniture con il marchio di Regione Lombardia: «Sono state messe in moto delle aziende per dare un contributo, riconvertendo parte dei propri impianti per produrre mascherine e dispositivi. Abbiamo avuto segnalazioni da almeno 300 imprese, circa 200 hanno contattato il Politecnico di Milano e un centinaio sono state coinvolte dalle associazioni di categoria ed in particolare da Confindustria Lombardia». Cattaneo ha poi evidenziato: «Questo ha permesso di mettere in piedi in una settimana i mattoni di una nuova filiera di produzione e di fornitura».

LOMBARDIA: “ALMENO 250 MILA MASCHERINE ANTI CORONAVIRUS AL GIORNO”

«Non tutte le mascherine che si sono messi a produrre tanti enti sul territorio hanno un’effettiva capacità protettiva. Nonostante il decreto consenta di utilizzare anche mascherine non idonee, noi come Regione vogliamo favorire anche tra i cittadini la diffusione prevalentemente – se non esclusivamente – di mascherine chirurgiche e di altri dispositivi di protezione che hanno le caratteristiche di idoneità per essere effettivamente protettive», ha spiegato l’assessore di Regione Lombardia Cattaneo, che ha annunciato già i primi importanti esiti di questa iniziativa: «Abbiamo già avuto un risultato, un esempio di una mascherina prodotta da una impresa lombarda che ha riconvertito un impianto che precedentemente produceva pannolini per produrre delle fasce filtranti con i materiali che il Politecnico ha ritenuto idonei. Questa impresa sarà in grado già da lunedì di produrre 250 mila pezzi al giorno, che non avranno i problemi degli acquisti dall’estero, che restano fermi in dogana e vengono bloccati». E non è finita qui: Cattaneo ha spiegato che molte altre aziende sono pronte ad aggiungersi…



