Lombardia, mascherine obbligatorie fino al 30 giugno/ Fontana: “Ancora uno sforzo”

In Lombardia mascherine obbligatorie fino al 30 giugno 2020: questa la decisione dell’amministrazione guidata da Attilio Fontana. Intervenuto su Facebook con un lungo post, il governatore ha parlato di «una decisione difficile», supportata però dalle evidenze scientifiche e dallo studio americano coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J Molina dell’Università della California. Come vi abbiamo raccontato, infatti, la ricerca statunitense – pubblicata sulla rivista scientifica americana delle scienze (Pnas) – mette in risalto che grazie all’utilizzo delle mascherine sono stati evitati 78 mila contagi e altre vittime per coronavirus.

«Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, che dovranno sopportare anche il caldo di giugno ma non possiamo abbassare la guardia, non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile e sempre pronto a colpirci», ha aggiunto Attilio Fontana, che ha poi mandato un messaggio direttamente a tutti coloro che hanno criticato la gestione dell’emergenza sanitaria da parte della sua amministrazione: «Il tempo è galantuomo e dopo le offese, gli insulti e le minacce la verità sul buon operato della Regione Lombardia sta emergendo dalle inchieste e dai dati ufficiali».





