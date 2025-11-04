18,5 milioni di euro, ecco a quanto ammonta il nuovo bando della regione Lombardia per permettere a chi non può, di acquistare una casa

Nella giornata di oggi la Regione Lombardia ha presentato il potenziamento del piano di housing sociale, con l’obiettivo di incrementare il numero di abitazioni da mettere a disposizione di coloro che non possono permettersi una casa. L’obiettivo è incontrare quelle famiglie che fanno fatica a trovare una casa in quanto non riescono a offrire le garanzie richieste. Secondo quanto riferito da Lombardia Notizie, il nuovo bando ha un valore di 32,5 milioni di euro, con l’obiettivo di immettere sul mercato delle case a costi inferiori rispetto ai prezzi degli affitti attuali. Tali fondi si aggiungono ai già 18,5 milioni di euro precedenti (quelli del 2024), attraverso cui saranno messe a disposizione di chi ne avrà diritto circa 400 abitazioni con un canone calmierato.

Parrucchieri: la Lega propone una stretta/ "Meno licenze e sanzioni più alte per tutelare la concorrenza"

Le consegne partiranno fra la fine del 2025 e l’inizio del 2027; di conseguenza, le prime chiavi verranno date nel giro di qualche settimana. Soddisfatto l’assessore Paolo Franco, che si occupa appunto della casa per la Regione Lombardia, il quale ha sottolineato come, grazie a questo fondo, si andrà a intercettare quelle persone che non rientrano nei requisiti per poter accedere a una casa del Comune, ma che nel contempo non riescono ad accedere a un mutuo, magari perché non in possesso di un contratto a tempo indeterminato o dei fondi necessari.

Chiara Ferragni in tribunale per processo Pandoro gate/ "Fase difficile della mia vita": sentenza a gennaio

LOMBARDIA, NUOVO BANDO CASA HOUSING SOCIAL: SI ALLARGA LA FETTA DI CHI NON PUO’ PERMETTERSELA

La decisione di Regione Lombardia di rifinanziare il bando è giunta dopo che ci si è accorti che la popolazione che non riesce ad acquistare una casa “normale”, seppur non in povertà, è sempre di più.

Questi nuovi fondi, come detto sopra, si rivolgono alle famiglie che non vivono in povertà ma a quelle con un reddito “medio-basso”, e anche ad alcune categorie di lavoratori, come ad esempio le forze dell’ordine, che spesso rifiutano di vivere in Lombardia per via degli alti costi, ha ricordato ancora l’assessore.

Arianna Flagiello, precipitata dal balcone dopo lite con l'ex/ "Fu istigata al suicidio dai maltrattamenti"