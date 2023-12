Lombardia, oggi il test IT-alert in provincia di Lecco/ Simulazione di allerta alla diga Pagnona

Si terrà nella giornata di oggi, mercoledì 20 dicembre, la prova del sistema IT-alert nel comune della provincia di Lecco del territorio della diga di Pagnona. Come riferito da Lombardianotizie.online, si tratterà di un metodo per testare l’ormai noto sistema del Dipartimento di Protezione Civile, che prevede l’invio di un’allerta in caso di calamità, in questo caso il collasso della diga. Dopo la sperimentazione dello scorso 19 settembre che ha riguardato tutta la regione Lombardia, si sta ora sperimentando un metodo più settoriale, appunto specifico per determinati casi.

“Continua la fase di sperimentazione di IT-alert – le parole di Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e alla Protezione civile, come si legge su Lombardianotizie.online – questa volta con una simulazione mirata su un’area ben definita della nostra regione. It-alert è uno strumento prezioso che, una volta superata la fase dei test, potrà informare tempestivamente la popolazione in caso di calamità naturali permettendo una migliore gestione delle emergenze”. L’invio del messaggio giunge dopo una riunione plenaria che è stata organizzata dalla Prefettura di Lecco in collaborazione con regione Lombardia a cui ha partecipato anche il Dipartimento di Protezione Civile nazionale, l’ufficio tecnico per le Dighe di Milano, l’Ufficio Territoriale Regionale Brianza sede di Lecco e la Provincia di Lecco.

LOMBARDIA OGGI IL TEST IT-ALERT ALLA DIGA PAGNONA: COME FUNZIONA

Il servizio IT-alert dovrebbe entrare a regime in vista del nuovo anno che sta per arrivare, 2024, e sarà un metodo per allertare in maniera più veloce la popolazione circa eventuali disastri e calamità naturali, come ad esempio dighe, attività vulcanica, maremoti, ma anche incidenti nucleari, situazioni di emergenza radiologica, incidenti in stabilimenti industriali e via discorrendo.

L’obiettivo, come ricorda Lombardianotizie.online, citando il caso di oggi della provincia di Lecco, è quello di far conoscere ai cittadini come funziona questo strumento, mostrando appunto come apparirà e come suonerà sui dispositivi. Ricordiamo che IT-alert sarà sempre funzionante qualsiasi cosa stiate facendo con il vostro telefono, e anche se sarà silenzioso. Solamente se spento non vi arriverà il segnale di allerta, ma una volta riacceso scatterà il suono.

