Completo il pacchetto sulle imprese con le 20 misure di sostegno alle aziende: l'annuncio e i progetti di Regione Lombardia per un investimento da 400 mln

SBLOCCATE NUOVE 20 MISURE PER LE AZIENDE IN LOMBARDIA: L’EVENTO IN REGIONE

Questa mattina nella sede di Regione Lombardia l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ha illustrato l’ultimo pacchetto per le imprese del territorio lombardo con ben 20 misure (dal valore di 400 milioni di euro complessivi) per sostenere l’intero tessuto produttivo e imprenditoriale regionale. Nell’idea sempre più concreta di un approccio sussidiario, l’aiuto alle imprese è un volano continuo per sostenere la crescita di lavoro ed economia, rimuovendo vincoli e spingendo per uno sviluppo a 360° delle aziende in Lombardia.

SVILUPPO & IMPRESE/ La strategia vincente della Lombardia per attrarre investimenti esteri

Dagli investimenti alle micro-imprese, fino al sostegno per le opere e gli investimenti nei piccoli Comuni del territorio: con le ultime 3 presentate oggi a Palazzo Lombardia sono in tutto appunto 20 le azioni della Regione amministrata dal Presidente Attilio Fontana, tutte consultabili sul sito dedicato alle imprese Lombardia (vedi qui, ndr). Dopo le 17 già presentate e messe in campo negli scorsi mesi, le ultime tre iniziative vedono indirizzi e obiettivi già molto chiari: si parte dalla “Misura Investimenti” legata alla linea “impresa efficiente”, passando per la “Nuova Impresa – Piccoli Comuni e Frazioni”, finendo con la Misura Investimenti per la linea “Microimprese”.

Servizio Sanitario Nazionale, Fontana: “serve riforma subito”/ Lombardia: “rispondere alle esigenze di cure”

Nel primo caso si tratta di un intervento pari a poco meno di 44 milioni di euro, finanziando piccole e medie imprese per un reale l’efficientamento energetico anche tramite l’utilizzo di energie rinnovabili e sostenibili: il contributo a fondo perduto si collegherà ad una garanzia regionale gratuita fino al 70% dell’importo per ogni singolo finanziamento avviato (con progetti tra i 100mila euro e il massimo di 5 milioni). Questa, come le altre misure presentate, possono essere già avviate con domanda sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia.

Fontana: "Inchiesta Milano mi preoccupa, va contro un modello di sviluppo"/ "Su Salvini c'è accanimento"

La seconda misura, legata ai piccoli territori, vede la spesa di 5,5 milioni di euro per nuove attività commerciali in realtà con meno di 3mila abitanti: contrastando abbandono e spopolamento, l’input dell’assessorato allo Sviluppo Economico punta a concedere aiuti a fondo perduto per arrivare all’80% della spesa complessiva (fino a 40mila euro) per aprire una nuova attività. Da ultimo, la misura investimenti da circa 20 milioni di euro consente alle microimprese di avviare progetti di innovazione tecnologica sul territorio: copertura fino al 50% delle spese, con efficientemente energetico e con l’obiettivo dello sviluppo competitivo con impianti e attrezzature nuove. .

ASSESSORE GUIDESI: “SE LE AZIENDE VINCONO SI RAFFORZA IL PRIMATO DELLA NOSTRA ECONOMICA”

70 ora, 400 già utilizzati e sbloccati per le precedenti 17 misure: il maxi pacchetto per le imprese di Regione Lombardia è stato presentato e celebrato dall’assessore Guidesi nel suo intervento stamane a Palazzo Lombardia, sottolineando il forte strumento multipolare di aiuto ad ogni iniziativa economica e commerciale che rispetti i canoni prefissati dalle normative. Si tratta di un «sistema articolato e complementare di interventi pensati per dare risposte immediate e prospettive di lungo periodo», fanno sapere dalla Regione.

Entro fine 2025 saranno poi varate nuove misure da ulteriori 15 milioni con l’attenzione al credito, al sistema fiere e alla internazionalizzazione per poter migliorare sia il patrimonio culturale che la valorizzazione dei giovani talenti nelle imprese della Lombardia. Da ultimo, informa Guidesi, sarà attivata una concreta manifestazione di interesse per poter riconoscere le Zone di Innovazione e Sviluppo sul territorio, aumentando il valore dell’intera politica industriale.

In questo modo la “mission” di questo nuovo pacchetto aziende segue l’intento di accompagnare le imprese lombarde in ogni aspetto e sfida da intraprendere: se vincono le imprese, vince l’intero sistema lombardo e così si rafforza «il primato della nostra economia»: per l’assessore allo Sviluppo Economico il supporto alle aziende è l’unico vero modo di «supportare il lavoro» e l’economia. Per poter accedere a tutte le slide con i vari interventi applicati al pacchetto imprese ecco i link consultabile online.