Piano anti-abusivi in Lombardia per case Aler anche con vigilanza armata e videosorveglianza: altri 2,9 milioni dalla Regione contro le occupazioni

PIANO ANTI-ABUSIVI POTENZIATO IN LOMBARDIA

La Regione Lombardia rafforza la lotta all’occupazione abusiva delle case popolari, investendo 2,9 milioni di euro in nuovi interventi per la sicurezza, in particolare per la vigilanza armata nei quartieri a rischio, la videosorveglianza, l’installazione di allarmi e la sigillatura degli appartamenti vuoti con porte blindate.

Il piano anti-abusivi prevede che oltre 1,1 milioni di euro vadano ad Aler Milano per interventi nei quartieri Molise e Corvetto; 408mila euro per telecamere, vigilanza e porte blindate ad Aler Bergamo-Lecco-Sondrio; 486mila euro ad Aler Brescia-Cremona-Mantova per l’installazione di telecamere in vari quartieri; 373mila euro ad Aler Pavia-Lodi per allarmi e videosorveglianza; infine, 482mila euro ad Aler Varese-Como-Monza-Busto Arsizio per la videosorveglianza a Monza, Saronno e Varese.

L’obiettivo di questo piano di investimenti è contrastare l’abusivismo nelle case popolari, tutelare chi rispetta le regole e migliorare la sicurezza nei quartieri più fragili della Lombardia.

DOPO MILANO, PIANO ESTESO IN ALTRE PROVINCE

Paolo Franco, assessore regionale alla Casa e all’Housing Sociale, ha ricordato nel suo intervento ai microfoni del sito ufficiale della Regione che misure simili erano già state adottate a Milano e avevano dato buoni risultati. Infatti, l’anno scorso erano stati investiti 3 milioni di euro in diversi quartieri, per un servizio che “non solo ha garantito maggiore tranquillità e sicurezza alle famiglie che vivono all’interno dei condomìni, ma ha anche svolto una funzione preventiva rispetto ai vari tentativi di occupare gli stabili“.

Inoltre, ha sottolineato come le iniziative nei quartieri di Aler Milano “abbiano disincentivato non solo le nuove occupazioni, ma anche i tentativi di occupazione“. Ora si è deciso di estendere queste misure anche ad altri territori: “Non possiamo sempre trovarci a dover affrontare l’emergenza, senza poter prevenire in modo chiaro e concreto altre situazioni“.

La delibera approvata in queste ore va quindi “nella direzione di accogliere una serie di piani che le aree hanno messo a disposizione dei vari territori affinché venga garantita la sicurezza“. A tal proposito, ha precisato: “Non solo implementazione di videocamere, non solo dotazione di personale incaricato di garantire la sicurezza, ma anche e soprattutto una serie di interventi coordinati, volti a garantire maggiore sicurezza ai nostri inquilini“.

L’ATTENZIONE DELLA LOMBARDIA SULLE CASE POPOLARI

Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, ha invece posto l’accento sull’importanza che per la Regione rivestono sicurezza e legalità. “Iniziative come questa dimostrano la nostra attenzione costante anche su un tema cruciale come quello delle case popolari“, ha dichiarato La Russa, sottolineando che si tratta anche di un ulteriore segnale d’impegno a tutela di chi attende rispettosamente il proprio turno in graduatoria.