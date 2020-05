“Lombardia? Più grande disastro sanitario della storia”/ Video, Currò (M5s) choc

Pubblicità

«La Regione Lombardia responsabile del più grande fallimento sanitario della storia della Repubblica Italiana». Per questa frase si è scatenato il caos oggi alla Camera. A pronunciarla Giovanni Currò del Movimento 5 Stelle. È cominciato così un botta e risposta durissimo tra Lega e M5s, ex alleati, con l’incursione di Leu. E sono volate parole grosse. Tutto è cominciato con la frase pronunciata dal deputato pentastellato. L’onorevole leghista Daniele Belotti è arrivato a rivolgere un gesto da stadio. «A quel punto non ci ho visto più. Speculare sulle vittime in modo politico non lo accetto. Io vengo da Bergamo, ho vissuto sulla pelle della città la tragedia del Covid, non accetto simili provocazioni». Tra l’altro, in aula la discussione verteva su altro, cioè sulla necessità di sensibilizzare la Svizzera e la Francia ad allentare i controlli su 90mila italiani che ogni giorno varcano le frontiere per recarsi a lavoro. Nessun passo indietro da Currò, che a Repubblica ha ribadito: «Ho ricordato che la Regione Lombardia si è resa responsabile del più grande fallimento della gestione sanitaria della storia della Repubblica». Già avevano fatto discutere le dichiarazioni di Federica Sciarelli.

CURRÒ (M5S) “LOMBARDIA? PIÙ GRANDE DISASTRO SANITARIO”

Le accuse di Giovanni Currò alla gestione della Regione Lombardia hanno suscitato una reazione durissima nell’aula della Camera, dove si sono sentite urla dalla Lega: «Vai in un ospedale a vedere». Ma è anche partito il coro: «Buffone, buffone». Non sono state poche in queste settimane le critiche nei confronti della Regione Lombardia in relazione all’emergenza coronavirus. Dai tamponi ai test sierologici, passando per l’ospedale in Fiera, senza dimenticare quello di Legnano e la vicenda di Alzano e Nembro o delle Rsa. Da qui però a parlare di «più grande fallimento sanitario della storia» del nostro Paese ne passa, considerando l’impatto che ha avuto il coronavirus in questo territorio. Sarebbe allora interessante capire quali sono gli elementi che spingono Giovanni Currò a parlare in questi termini dell’emergenza coronavirus, a trarre queste conclusioni nette e definitive, tenendo anche conto di quanto accaduto in altre regioni d’Italia.





