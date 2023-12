Lombardia prima regione a dire stop a medici “gettonisti”/ Bertolaso: “Un atto dovuto”

La regione Lombardia dice stop ai “gettonisti”, medici e infermieri che prestano i propri servizi attraverso le cooperative contrattualizzate dalle strutture sanitarie pubbliche, venendo poi pagati in proporzione alle singole presenze. A deciderlo è stata la Giunta Regionale che, come si legge su Lombardianotizie.online, ha approvato una delibera proposta dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, specificando che i contratti in essere non verranno rinnovati e andranno a naturale scadenza. “Mi verrebbe da dire ‘un atto dovuto’ – le parole di Bertolaso in commento alla notizia – un provvedimento che va a riequilibrare un modello iniquo. Credo che sia un doveroso segno di rispetto verso tutto il personale che lavora negli ospedali con gli stipendi che purtroppo ben conosciamo”.

Lombardia: stop ai medici a gettone/ Bertolaso: "Un atto dovuto contro un modello iniquo"

L’ex numero uno della Protezione Civile ci ritiene a sottolinea che “la Lombardia sia la prima Regione a intraprendere questo percorso che, ne sono certo verrà adottato anche dalle altre Regioni. E in tal senso – aggiunge l’assessore – sono in costante collegamento con il ministro Schillaci per condividere un percorso che porti a ulteriori interventi in materia di fiscalità ed emolumenti per medici e infermieri”.

Lucetta Scaraffia: “suicidio assistito? Senza legge si arriva all’eutanasia”/ “Uccidere persone è scappatoia”

LOMBARDIA PRIMA REGIONE A DIRE STOP A MEDICI “GETTONISTI”: AL VIA IL NUOVO PIANO DI ASSUNZIONI

In contemporanea allo stop ai “gettonisti”, in regione Lombardia si procederà a reclutare il personale medico con incarico libero-professionale. Sono stati approvati a riguardo i principi generali per il conferimento di incarichi liberi professionali per i servizi sanitari. “Gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) dovranno attenersi a queste procedure di selezione”, specifica Lombardianotizie.online.

La cabina di regia, viene segnalato ancora, è stata affidata ad Areu, mentre la contrattualizzazione dei liberi professionisti da incaricare spetterà a singoli Enti. “Il conferimento avverrà tramite procedura comparativa a evidenza pubblica. Nella determinazione del compenso, tra i vari parametri, vi sarà anche la comparazione tra il costo orario dell’incarico di lavoro autonomo e quello del corrispondente professionista dipendente pubblico”, conclude il sito.

Otto dirigenti Asl indagati per bilanci falsi nel Lazio/ 900 milioni di euro senza giustificativi

© RIPRODUZIONE RISERVATA