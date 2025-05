Tra turismo e politica, la Lombardia è regina dei social, dove domina il dibattito con discussioni che sono soprattutto positive. Lo dimostra l’indagine condotta da SocialCom, i cui risultati sono stati presentati dal presidente Luca Ferlaino a Futuro Direzione Nord, che si è tenuta nella sede di Assolombarda a Milano. Sono 11 milioni le menzioni, si arriva a 1,5 miliardi per le interazioni social, che rendono la Lombardia una delle regioni più raccontate su social.

Festival Made in Lombardia: giovani artigiani protagonisti/ A Milano la 2ª edizione: “Saper fare è futuro”

Il sentiment è positivo: è al 23%, quindi è prima in Italia con Toscana e Marche. Negativo solo al 10%, ed è la quota più bassa tra le regioni settentrionali. Per quanto riguarda le città, Milano è il principale centro del racconto digitale.

LOMBARDIA, I PROTAGONISTI DEL RACCONTO ONLINE

Il report mostra quali sono i temi più discussi e gli hashtag più usati. Per quanto riguarda questi ultimi, quasi 300mila citazioni per #Milano, a seguire #milan, #inter, #versacefw25, #fashion e #travel. I temi dominanti sono maltempo, lavoro, economia, scuola, sanità. Gli eventi di spicco, invece: Olimpiadi Milano-Cortina, Serie A, Milano Fashion Week (MFW).

Paderno Dugnano, Testimoni Geova vendono tempio a musulmani/ Silva Sardone: “Fenomeno preoccupante”

I protagonisti del racconto online della Lombardia sono i politici locali, come Fontana e Sala, seguiti da Salvini, Meloni e Berlusconi; per quanto riguarda gli influencer e le celebrità, l’indagine cita Fedez, Ferragni, Charles Leclerc, mentre tra i casi virali c’è quello del ragazzo morto durante un inseguimento, Ramy Elgaml, il matrimonio dei Coma Cose e la guarigione dal cancro della mamma di Ghali.

A proposito di contenuti virali e che hanno suscitato maggiore coinvolgimento, tra i post negativi ci sono quelli che riguardano criminalità a Milano, polemiche su “Milano smoke-free“, in quanto hanno generato più interazioni dei positivi. Invece, i post positivi più condivisi sono l’evento Ferrari Unicredit e la solidarietà sportiva tra Como e Napoli.

Samuel Gatto, chi è latitante e guru dei lingotti d'oro/ "Ha usato schema Ponzi per la sua truffa"

LUOGHI, TEMI E DIBATTITI SOCIAL

I luoghi più citati della Lombardia sono Milano, seguita da Como, Bergamo e Varese, per quanto riguarda le città, poi ci sono le strutture come Duomo e San Siro e le infrastrutture come Malpensa, Lambrate, Centrale e Cadorna. Le istituzioni più presenti in ambito sanitario sono Niguarda, San Raffaele, Istituto dei Tumori, che guidano la reputazione, in ambito universitario invece la Statale di Milano è quella con più citazioni, a seguire Cattolica, Bicocca, Pavia, Bocconi.

Passiamo ai temi che emozionano i lombardi: il calcio è in primo piano, in particolare la sfida tra Milan e Real Madrid, il Monza e Berlusconi, ma possiamo citare anche la vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta e la promozione in Serie A del Como. Però sono temi forti anche musica e sanità, mentre quelli negativi emergenti riguardano la sicurezza.

Lo scontro tra Regione e ministero della Salute sulle classifiche Lea (livelli essenziali prestazioni) ha appassionato il dibattito social a livello politico, con riscontri positivi per il presidente Attilio Fontana, apprezzato per aver difeso i lombardi. Il governatore, presente durante la presentazione dei risultati dello studio, ha posto l’accento sul sentiment evidenziato nella ricerca, che resta molto positivo ed è al secondo posto in quello nazionale delle Regioni.

NOTIZIE, FONTI E REPUTAZIONE AZIENDE

Tra le notizie che hanno suscitato più discussioni e interazioni c’è l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, i disagi e problemi legati alla crisi climatica e l’autonomia differenziata. Le origini delle menzioni sono soprattutto news (3,6 milioni), Twitter (3,2 milioni), blog (1,2 milioni), ma le fonti con più interazioni sono TikTok (1 miliardo) e Instagram (372 milioni), dove si discute soprattutto delle destinazioni turistiche della regione, con la spiaggia di Abbadia Lariana (lago di Como) tra le più gettonate.

Per quanto concerne la reputazione delle aziende e dei brand della Lombardia, al top ci sono Campari, che è tra i brand più apprezzati per affidabilità e qualità, Pirelli – che primeggia su innovazione e valore per il territorio – Luxottica, Eicma e Trenord.

Infine, l’indagine di SocialCom ha confrontato anche il sentiment della Lombardia con le altre regioni, scoprendo che è seconda per numero di post (dopo il Lazio), terza per sentiment positivo (74%), mentre Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna hanno un sentiment più alto, ma con numeri di interazione molto inferiori.